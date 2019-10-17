Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı tüm kararlılığıyla devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyinde terör koridorunu yok etmek için YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı başlatılan operasyonda terör mevzileri bir bir yok edilirken, sivil yerleşim yerlerinin kontrolü de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'na (SMO) geçiyor.

673 terörist etkisiz hale getirildi

Dokuzuncu güne girilen operasyonda terör örgütü kayıplar vermeye devam ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, harekat kapsamında bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 673 oldu." denildi.