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S-400 sevkiyatı son sürat devam ediyor! 6. uçak da indi

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin sevkiyatı hız kesmeden devam ediyor. Sistemin malzemelerini taşıyan altıncı uçak Ankara'daki Mürted Hava Üssü'ne iniş yaptı.

14 Temmuz 2019 Pazar 08:28
S-400 sevkiyatı son sürat devam ediyor! 6. uçak da indi

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı hava savunma füzesi S-400'lerin Ankara Mürted Hava Üssü'ne sevkiyatı devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili; "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. Altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlandı." açıklamasını yaptı.

Bakanlığın açıklamasının ardından altıncı uçakta Mürted Hava Üssü'ne iniş yaptı.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 08:28
  1. Ankara
  2. s-400
  3. Mürted Hava Meydanı

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