S-400 sevkiyatı son sürat devam ediyor! 5. uçak da indi
Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin sevkiyatı hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sistemin malzemelerini taşıyan beşinci uçak Ankara'daki Mürted Hava Üssü'ne iniş yaptı.14 Temmuz 2019 Pazar 08:28
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi. Altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlandı" denildi.
YORUM YAZ