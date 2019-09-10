MSB: "ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M. Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas W. Bergeson Suriye’de oluşturulacak Güvenli Bölge kapsamında Genelkurmay Karargâhına bir ziyaret gerçekleştirecek."
MSB: "ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M.10 Eylül 2019 Salı 10:00
MSB: "ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M. Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas W. Bergeson Suriye’de oluşturulacak Güvenli Bölge kapsamında Genelkurmay Karargâhına bir ziyaret gerçekleştirecek."
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