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MS hastası iki kadının akülü araç sevinci

Kütahya’da bir hayırseverin yaptığı bağışla alınan akülü tekerlekli sandalyeler, yıllardır evlerinden çıkamayan yürüme engelli MS hastası iki kadına teslim edildi.

19 Şubat 2019 Salı 19:30
MS hastası iki kadının akülü araç sevinci

Kütahya’da bir hayırseverin yaptığı bağışla alınan akülü tekerlekli sandalyeler, yıllardır evlerinden çıkamayan yürüme engelli MS hastası iki kadına teslim edildi. İlk kez akülü araç kullanan kadınlar hayırseverlere teşekkür etti.


Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesine ismi açıklanmayan bir hayırsever tarafından yapılan bağışla alınan akülü iki tekerlekli sandalye, multipl skleroz (MS) hastalığı nedeniyle yürüyemeyen Ayşe Türk ve Hülya Ceylan’a teslim edildi. Kütahya’nın Gediz ilçesinde yaşayan ve MS hastalığından dolayı yürüme zorluğu çektiğini söyleyen Hülya Ceylan, "Engelim bedensel olduğundan dolayı Sakatlar Derneğinden bir araç talep ettim. Artık sandalyemi aldım ve rahat bir şekilde gezebileceğim. Hayırseverlerden Allah razı olsun" dedi.


Hülya Ceylan da, "Rahatsızlığım MS hastalığı. Uzun yıllardır hareket etmekte zorlanıyorum, yıllardır dört duvar arasında. Bu fırsatı bize tanıyanlara teşekkür ederim. Çok mutluyum" diye konuştu.


Derneğin Kütahya Şube Başkanı Hatice Yakar, "Bugün bir hayırsever vatandaşımızın sağladığı imkanlar ile iki üyemize dernek olarak akülü tekerlekli sandalyelerini teslim ettik. Allah, bağışta bulunan hayırseverimizden razı olsun. Sandalyelerin de engelli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Engellerinden dolayı yürüyemeyen kardeşlerimiz inşallah bu sayede dışarı çıkabilecek. Biz onlar için varız. Onlara yardım etmek için buradayız. Yapılan son yardımlar ve bağışlar ile Kütahya’da artık sandalye ihtiyacı olan kalmadığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 19:30
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