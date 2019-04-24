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MRO uydusu Mars'taki Cerberus Fossae oyuklarını görüntüledi

24 Nisan 2019 Çarşamba 23:39
MRO uydusu Mars'taki Cerberus Fossae oyuklarını görüntüledi

ANKARA (AA) - Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi'nin (NASA) Mars keşif uydusu Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), Kızıl Gezegen'in yüzeyindeki Cerberus Fossae oyuklarının yakın plan fotoğraflarını çekti.

NASA, derin fay çatlaklarının oluşturduğu oyukların MRO tarafından çekilmiş yüksek çözünürlüklü fotoğraflarından birini internet sitesinde yayımladı.

Mars'ın 11 derece kuzey enlemi ile 160 derece batı boylamı üzerinde yer alan oyukların yamaç kısımlarının, "kütle tükenimi" adı verilen toprak kaymalarına maruz kaldığı belirtildi.

Fotoğrafta mavi renkli kısımlarda yüzeye yakın bölgedeki sert tabakadan kopan kayaların oyuğun içine döküldüğü görülürken, dipteki siyah yamaç çizgilerin daha ince yapıdaki taş ve toprağın aşağı kayması sonucu oluştuğu ifade edildi.

Dünya'dan 2005 yılının ağustos ayında uzaya fırlatılan MRO, 10 Mart 2006'dan bu yana Mars yörüngesinde gözlem yapıyor.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 23:39
  1. Cerberus Fossae
  2. Mars
  3. Mars Reconnaissance Orbiter (MRO)
  4. oyuk

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