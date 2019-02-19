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Mozart’ın eserini duyan çöpünü çıkartıyor

Antalya tarihi Kaleiçi’nde çöpler, ses sistemine kadar özel olarak yapılan ve Mozart’ın eserlerinin çalındığı çöp aracıyla toplanıyor.

19 Şubat 2019 Salı 14:31
Mozart’ın eserini duyan çöpünü çıkartıyor

Antalya tarihi Kaleiçi’nde çöpler, ses sistemine kadar özel olarak yapılan ve Mozart’ın eserlerinin çalındığı çöp aracıyla toplanıyor. Mozart eserlerini duyup aracın geldiğini anlayan vatandaşlar da çöplerini poşetleriyle dışarıya bırakıyor.


Antalya’nın tarihi Kaleiçi bölgesi ve Sinan Mahallesi’ndeki çöp konteynerlerini kaldıran Muratpaşa Belediye ekipleri, çöpleri küçük kamyonlarla Mozart’ın eserlerinin çaldığı müzik eşliğinde topluyor. Sokakların dar olması ve tarihi dokunun bozulmaması için konteyner sistemi yerine poşet sisteminin 5 yıldır uygulandığı bölgede, sabah 09.00-10.00 ve akşam 18.00-19.00 saatleri arasında Kaleiçi’nin dar sokaklarına uygun tasarlanmış çöp toplama aracı 2 temizlik görevlisi eşliğinde ev ve iş yerlerinin önünde bırakılan çöpleri topluyor. Müziği duyan bölge esnafı ve vatandaşlar, çöplerini çıkartıp aracın geçeceği güzergaha bırakıyor.



"Duyduğumuz zaman çöpümüzü çıkartıyoruz"


Yapılan uygulamadan bölgedeki esnaflar da oldukça memnun olduğunu söyledi. Esnaf Durali Can, "Sağ olsunlar, sabah akşam esnaf ve vatandaşı rahatsız etmeden topluyorlar. Müzik eşliğinde olması da gayet güzel oluyor.Müziğe de alıştık, duyduğumuzda çöpümüzü çıkartıyoruz" diyerek memnuniyetini dile getirirken, bir başka esnaf Temel Totoş da, "Herkes memnun. Müzik sesi geldiği zaman herkes çöplerini dışarı çıkartıyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:31
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