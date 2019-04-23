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Mozart ödüllü Ali İnsan İzmir'de sahne aldı

Almanya'da katıldığı yarışmada Mozart ödülünü alan İnsan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmir'de İnci Vakfı Çocuk Orkestrası ile sahneye çıktı

23 Nisan 2019 Salı 18:25
Mozart ödüllü Ali İnsan İzmir'de sahne aldı

İZMİR (AA) - Almanya'da düzenlenen Jugend Muzisiert Yarışması'nda Mozart ödülünü kazanan 14 yaşındaki Ali İnsan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında İzmir'de sahne aldı.

Cevdet İnci Eğitim Vakfının çocukları sanatla buluşturan projesi "İnci Vakfı Çocuk Orkestrası"nın 23 Nisan etkinliğine katılmak için kente gelen İnsan, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen programa katıldı.

Şef Tolga Akın'ın yönettiği 108 çocuktan oluşan orkestra, 21 parça seslendirdi.

Almanya Kültür Bakanlığı tarafından geçen yıl düzenlenen "54'üncü Jugend Muzisiert Yarışması"nda klasik müzik kategorisinde Mozart ödülünü kazanan Ali İnsan ise sahneye konuk sanatçı olarak çıktı.

İnsan, "Memleketim", "Selanik Türküsü" ve "Altın Yüzüğüm Kırıldı" eserleri ile İzmir Marşı'nı seslendirdi.

Konser büyük beğeniyle izlenirken, katılımcılar orkestrayı ve Ali İnsan'ı uzun süre alkış aldı.

Cevdet İnci Eğitim Vakfı Yöneticisi Pınar Ayaz Koçer, çocuklardan oluşan orkestranın bu yıl 3'üncü kez sahne aldığını belirterek, çocuklara sanatı ve müziği sevdirmeyi, onların öz güvenlerini geliştirerek sosyal hayatlarına katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Orkestranın 10'dan fazla konser verdiğini de aktaran Koçer, "Çocuklarımızın hepsi gönüllülük esasına göre seçilmiş olup, bir yeteneğe bakılmaksızın orkestramızın bir parçası haline geldiler. 3 senedir onlarla müzik eğitimimiz devam ediyor. 55 çocukla başlamıştık, bugün sahnemizde 108 çocuğumuz olacak, bizim için büyük bir keyif. Ailelerinin, öğretmenlerimizin desteğiyle projeyi yürütüyoruz." dedi.

Ali İnsan da İzmir'de arkadaşlarıyla sahne almaktan büyük bir mutluluk duyduğunu aktararak, "Gerçekten çok mutluyum şu anda. Eğitime destek amaçlı kurulmuş bir vakfa benim de bir katkım olursa ne mutlu bana. Cevdet İnci Vakfı yöneticilerine de bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Tüm orkestra arkadaşlarıma ve Tolga Akın hocama çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 18:25
  1. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  2. Ali İnsan
  3. İnci Vakfı Çocuk Orkestrası
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