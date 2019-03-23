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Mozambik'teki kasırga ve sel

Idai kasırgası ve sel nedeniyle ölenlerin sayısı 417'ye yükseldi

23 Mart 2019 Cumartesi 18:29
Mozambik'teki kasırga ve sel

ABUJA (AA) - Güney Afrika ülkelerinden Mozambik'te kasırga ve kuvvetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle ölenlerin sayısı 417'ye çıktı.

Yerel basındaki haberlere göre, Mozambik Arsa ve Çevre Bakanı Celso Correia, Idai kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 417'ye yükseldiğini belirterek arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Öte yandan Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), bölgede on binlerce kişiye kolera teşhisi konulduğunu açıkladı.

Mozambik'te geçen hafta meydana gelen Idai kasırgası ve seller nedeniyle yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Ülkenin kıyı şehri Beira'nın yüzde 90'ı sel ve fırtınadan etkilenmişti. Afette 300 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 bin kişinin ise hala kurtarılmayı beklediğini açıklanmıştı.

Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ülkede kasırga ve sel nedeniyle hayatını kaybedenler anısına 3 gün ulusal yas ilan etmişti.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 18:29
  1. İdai kasırgası
  2. Mozambik

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