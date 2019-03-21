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Mozambik'teki kasırga ve sel

Türkiye'nin Maputo Büyükelçisi Zeynep Kızıltan:- "Dünya İnsani Zirvesi’ne ev sahipliği yapmış, uluslararası insani yardımlar konusunda dünyada ilk sırada yer alan bir ülke olarak, ilgili kurumlarımız Mozambik’teki bu afete de süratle karşılık vermek üzere harekete geçti"

21 Mart 2019 Perşembe 21:08
Mozambik'teki kasırga ve sel

MAPUTO (AA) - Türkiye'nin Maputo Büyükelçisi Zeynep Kızıltan, "Dünya İnsani Zirvesi’ne ev sahipliği yapmış, uluslararası insani yardımlar konusunda dünyada ilk sırada yer alan bir ülke olarak, ilgili kurumlarımız Mozambik’teki bu afete de süratle karşılık vermek üzere harekete geçti" dedi.

Kızıltan, Idai kasırgasının ağır hasara yol açtığı Mozambik'e yardım ulaştırmak için başkent Maputo'ya gelen Türk Kızılay'ın uzman ekibiyle Büyükelçilikte toplantı düzenledi.

Toplantının ardından AA muhabirine açıklama yapan Kızıltan, kasırganın yol açtığı en ağır hasarın Mozambik’te oluştuğunu, felaketten en fazla etkilenen kesimin Sofala bölgesi ve Beira şehri olduğunu belirtti.

Büyük bir liman kenti olan Beira'nın neredeyse yüzde 90'ının sular altında kaldığını söyleyen Kızıltan, altyapının hasar gördüğü kentte çok sayıda can kaybı olduğunu ifade etti.

Son resmi rakamlara göre 200’ün üzerinde can kaybı olduğunu belirten Kızıltan, "Taşan nehirler ve oluşan sel felaketi nedeniyle binlerce kişiden de haber alınamadığı söyleniyor. Dolayısıyla maalesef ölü sayısının da hızla artması bekleniyor. 400 bin küsur kişinin de yerlerinden olduğu, evsiz kaldığı açıklandı. Ağırlıklı olarak bu, Beira ve ona bağlı kırsal kesimlerde görülüyor. Bunun dışında Manika, Zambezia ve Beti vilayetlerinde de büyük hasar var. Ama Beira biraz daha düşük rakımlı olduğu için en çok etkilenen kesim" diye konuştu.

Kasırga haberiyle ilgili Türk makamlarının harekete geçtiğini aktaran Kızıltan, şöyle devam etti:

"Türkiye insani yardımlar konusunda çok büyük bir birikime sahip. Dünya İnsani Zirvesi’ne ev sahipliği yapmış, uluslararası insani yardımlar konusunda dünyada ilk sırada yer alan bir ülke olarak ilgili kurumlarımız Mozambik’teki bu afete de süratle karşılık vermek üzere harekete geçti. İlk olarak Türk Kızılay ekibimiz başkent Maputo’ya intikal etti. Burada Mozambik Kızılhaçı'yla birlikte iş birliği içinde afet bölgesine intikal edecek. Aynı zamanda burada TİKA’nın bir program koordinasyon ofisi var. Onlar da aynı şekilde acil yardımlar üzerinde çalışıyorlar. AFAD’ımızın da aynı şekilde belirli planlamalar içinde olduğunu biliyoruz. Bunlar zaten tedricen harekete geçirilecek."

Mozambik'te geçen hafta meydana gelen Idai kasırgası ve seller nedeniyle 300 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Ülkenin kıyı şehri Beira'nın yüzde 90'ı sel ve fırtınadan etkilenmişti.

Devlet Başkanı Filipe Nyusi, hayatını kaybedenler anısına dün 3 gün ulusal yas ilan etmişti.


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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 21:08
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