Mozambik’te yeniden yapılanma için 3.2 milyar dolara ihtiyaç var

Tropik kasırgaların bu yıl vurarak yüzlerce kişinin ölümüne yol açtığı Mozambik’in tekrar yapılandırılabilmesi için 3.2 milyar dolara ihtiyaç var.

Mozambik Hükümeti tarafından yapılan değerlendirmede, Idai ve Kenneth kasırgalarının vurduğu Mozambik’te yeniden yapılanma için 3.2 milyar dolara ihtiyaç olduğu bildirildi. Ülkede bazı yardım görevlileri, henüz en kötünün gelmediğini düşünerek korkuyor. Kasırgaların topraktaki mahsulleri telef etmesiyle birçok insan gelecek yıla kadar gıda yardımına güvenmek zorunda ve ülkede 1.3 milyondan fazla kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu söyleniyor.

Hükümet değerlendirmesinde, kasırgaların bölgedeki yoksulluğu daha da kötüleştireceğini ve toparlanmanın son derece zorlu olacağı belirtildi.

Yardım Organizasyonu CARE’in Sözcüsü Mahmoud Shabeeb, "Bir sonraki hasat mevsiminin gelecek yılın Mart ayında olacağını söyleyerek, durumun zamanla daha da kötüye gittiğini söyledi. Shabeeb, "İnsanlar yardım alırsa yer, almazsa yemez" dedi.

Idai ve Kenneth kasırgaları Mozambik’te 650 kişi olmak üzere Zimbabve ve Malawi’de yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. İnsanların cesetleri sellerle sürüklendiği için gerçek ölü sayısına hiçbir zaman ulaşılamayacağı düşünülüyor.