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Mozambik'te tarihi barış anlaşması

Ülkede binlerce silahlı savaşçısı olan muhalif parti Mozambik Ulusal Direnişi silah bırakmayı kabul etti

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:30
Mozambik'te tarihi barış anlaşması

GORONGOSA (AA) - Mozambik Kurtuluş Cephesi (FRELIMO) ve muhalif Mozambik Ulusal Direnişi (RENAMO) yaklaşık 40 yıldır süren düşmanlığa son veren barış anlaşmasına imza attı.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi ve RENAMO lideri Ossufo Momade’nin Gorongosa Milli Parkı’ında imzaladığı anlaşmayla muhalif parti silahlı kolunu feshetmeyi kabul etti.

Müzakerelerde ara buluculuk görevi üstlenenlerden Neha Sanghrajka, anlaşmanın tarihi önemine işaret ederek "Bu anlaşma tarihi bir öneme sahip çünkü şimdiye kadar Mozambik, meclisinde aynı zamanda tüm ülkede silahlı savaşçıları olan bir muhalif partiye sahipti. Şimdi barış olabilir." açıklaması yaptı.

Ara buluculardan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Elçisi Mirko Manzoni de anlaşmanın Gorongosa’da imzalanmasının anlamına değinerek "Gorongosa, savaşın başladığı yerdi ve şimdi savaşın bittiği yer. Bu anlaşma halka nihai bir barış için umut veriyor." dedi.

Öte yandan, tarafların 6 Ağustos’ta başkent Maputo’da da bir anlaşma imzalayacağı belirtildi.

Ülke meclisinde hafta başında silahlı çatışmalara katılan kişiler için yeni bir af yasası kabul edilmişti.

Sömürgecilik karşıtı örgütlerin 1962’de bir araya gelmesiyle Portekiz'den bağımsızlığını kazanma çabasına giren Mozambik, 1975'te sona eren savaştan sonra özgürlüğüne kavuşmuştu.

Bağımsızlığına kavuşan ülkede kısa süre sonra FRELIMO ile RENAMO arasında kanlı çatışmalar baş göstermişti.

Ülkede 1977-1992 yıllarında iç savaş nedeniyle 1 milyondan fazla kişi hayatını kaybetmiş, 1,7 milyon kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmıştı.

İç savaşın sona ermesi amacıyla 1990'da başlatılan müzakereler, iki yıl sonra yapılan anlaşmayla sonuçlanmıştı. Yeni anayasayla ülkede tek partili sistemden çok partili demokratik siyasi hayata geçilmişti.

İki grup arasında 15 yıl süren iç savaşın ardından imzalanan barış anlaşmaları ve görüşmelere rağmen düşmanlık ve zaman zaman da çatışmalar devam etmişti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:30
  1. barış
  2. FRELIMO
  3. Mozambik
  4. Renamo

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