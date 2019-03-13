0553 313 94 23

Mozambik’te sel felaketi: 66 ölü

Mozambik’te sağanak yağışın neden olduğu selde en az 66 kişi hayatını kaybetti.

13 Mart 2019 Çarşamba 18:35
Mozambik’te sel felaketi: 66 ölü

Mozambik’te sağanak yağışın neden olduğu selde en az 66 kişi hayatını kaybetti. Idai kasırgasının ülkeye ilerleyen saatlerde gelecek olması nedeniyle felaketin boyunun artması bekleniyor.


Mozambik’te yerel makamlar tropikal Idai kasırgasının ülkeye gelmeden önce aşırı yağışların, Mozambik’in orta ve kuzey bölümlerini vurduğunu açıkladı. Son belirlemelere göre en az 66 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hükümet Sözcüsü Ana Comoana, sellerin 140 binden fazla kişiyi etkilediğini, yaklaşık 6 bin evin yıkıldığını ve binlerce tarım arazisinin sular altında kaldığını kaydetti.


Comoana, hükümet olarak yağmurların devam edeceğini ve ülkeye saatler içinde ulaşması beklenen Idai kasırgası için alarm seviyesini kırmızıya çektiklerini açıkladı. Hükümet, kasırgadan etkilenebilecek kıyı alanlarının boşaltılması talimatını verdi.


Zambezia ve Tete şehirlerinde yerlerinden olan kişiler için 16 merkez açıldı. Mozambik’in sınır komşusu Malavi’de de sel felaketinden son günlerde 30 kişinin öldüğü ve 230 binden fazla insanın evsiz kaldığı açıklanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 18:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şenol Güneş'ten Medipol Başakşehir'e ziyaret
    1. Şenol Güneş'ten Medipol Başakşehir'e..
    2. TSK, Irak'ın kuzeyindeki terör..
    3. "Romanya güçlü bir şekilde Türkiye'nin..
    4. Tarihi ve Ebedi Yönüyle İstiklal..
    5. Aliağa’da TOKİ kayıtları devam ediyor
    6. Gaziantep'te FETÖ'nün mahrem imamı..
    7. Süleymanpaşa’ya 3 yeni halk plajı
    8. ''Arnavutköy'e Türkiye'nin en büyük..
    9. Denizli'de uyuşturucu operasyonu
    10. Şemdinli'de 100 av tüfeği ve 80 namlu..
    11. Eski Yargıtay üyesi Sarıoğlu'na hapis..
    12. Yünkül, “14 Mart çalışanlarımızın..
    13. Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri..
    14. Meteorolojiden Mersin için yağış uyarısı
    15. Binali Yıldırım, nikah şahitliği yaptı
    16. Parktaki yangınazamanında müdahale
    17. Sopalı cinayette, Suriyeli 3 sanığa..
    18. Başı sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
    19. Toyota'dan 14 Mart Tıp Bayramı'nda..
    20. Kurşunoğlu: "Boşanmaların yüzde..
    21. İzmir’de banka soygunu
    22. Boşanmak isteyen eşine tüfek doğrulttu
    23. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    24. Kuveyt "Boeing 737 Max"lere hava..
    25. 358 yıllık tarihi caminin restorasyonu..
    26. 26 yıl hapisle 6 yıldır aranan hükümlü..
    27. Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 15..
    28. Üniversiteler Arası Türkiye Hokey..
    29. Samsun'daki DEAŞ operasyonu
    30. Başkan Kayda’dan birlik ve beraberlik..
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta