0553 313 94 23

Mozambik’te kasırgada ölenlerin sayısı 38’e yükseldi

Mozambik’i vuran Kenneth Kasırgası’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi.

29 Nisan 2019 Pazartesi 16:13
Mozambik’te kasırgada ölenlerin sayısı 38’e yükseldi

Mozambik’i vuran Kenneth Kasırgası’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi.


Doğu Afrika ülkesi Mozambik’te etkili olan Kenneth Kasırgası’nda ölü sayısı artıyor. Mozambik Ulusal Afet Yönetimi’ne göre kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi. Bölgede etkili olması beklenen şiddetli yağışın bölge halkı için barınma gibi sorunları da beraberinde getirmesi bekleniyor.


Kasırga nedeniyle Macomia, Quissanga ve Ibo bölgelerinde çok sayıda bina ve ev yıkılırken, yetkililer bu bölgelerde en kısa süre içerisinde yardım dağıtımlarına başlanacağını ifade etti. Yetkililer, yardımların helikopter aracılığı ile yapılacağına dikkat çekerek Macomia’da ise dağıtımlarda kanoların kullanılacağını ifade etti.


Hızı saatte 280 kilometreye ulaşan Kenneth Kasırgası, ülkenin kuzey kıyısında 30 binden fazla kişinin bölgeden tahliye edilmesine neden olmuştu.


Öte yandan Mozambikli yetkililer, 680 binden fazla kişinin kasırgadan etkilenebileceğini açıklayarak, okullarda eğitime ara verildiğini ve çok sayıda uçuşun da iptal edildiğini duyurmuştu.


Ülkeyi Mart ayında vuran İdai Kasırgası’nda en az 600 kişi hayatını kaybetmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 16:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz Gazisi Yıldırım Çiftçi’ye devlet övünç madalyası verildi
    1. 15 Temmuz Gazisi Yıldırım Çiftçi’ye..
    2. Çavuşoğlu'ndan "Ovaköy Sınır Kapısı ve..
    3. Aliağa’dan bugüne kadar 14 bin kişi..
    4. Başkan Sargın’dan kamp yapan..
    5. "Bizim açımızdan Türkiye, Avrupa..
    6. İstanbul Havalimanı rekor kırdı
    7. Kayıp Buse için dere yatağının..
    8. "Suriye krizine çözüm için değişik..
    9. Yola çıkan inek sürüsüne daldı!
    10. İstanbul seçimi itirazlarında süreç
    11. ‘Çocuk Sahne’de belge sevinci
    12. Suç mağdurlarına yeni bir hizmet..
    13. Bilnet Okulları Diyarbakır..
    14. SSK başlangıcı 2005 ne zaman emekli..
    15. Hamileyken ev temizlemek bebekleri..
    16. SSK başlangıcı 2008 ne zaman emekli..
    17. Başkent’in göbeğinde korku dolu anlar
    18. SSK başlangıcı 2006 ne zaman emekli..
    19. SSK başlangıcı 2007 ne zaman emekli..
    20. Mozambik’te kasırgada ölenlerin sayısı..
    21. Lice Kaymakamlığı’ndan ‘borç’..
    22. SSK başlangıcı 2004 ne zaman emekli..
    23. Ankara Valiliğinden, gazilere Devlet..
    24. SSK başlangıcı 2003 ne zaman emekli..
    25. SSK başlangıcı 2002 ne zaman emekli..
    26. MEB AÖL 3. dönem kayıt yenilemeleri ne..
    27. Pedallar sağlıklı yaşam için çevrildi
    28. Sağlık çalışanlarına şiddete hayır günü
    29. Çorum’dan kısa kısa
    30. BANVİT BK yönetimi Bandırma Belediye..
    Türkiye Kandil’i nasıl hap hâline getirdi? PKK'nın oyunu bozuluyor
    Türkiye Kandil’i nasıl hap hâline getirdi? PKK'nın oyunu bozuluyor
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kaftancıoğlu çağrısı: Devletimiz buna göz yummamalı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kaftancıoğlu çağrısı: Devletimiz buna göz yummamalı
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    Komünist doçentten başörtüsüne hakaret
    Komünist doçentten başörtüsüne hakaret
    İşte CIA’nın fonladığı sivil toplum örgütleri
    İşte CIA’nın fonladığı sivil toplum örgütleri