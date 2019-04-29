Mozambik’te kasırgada ölenlerin sayısı 38’e yükseldi

Mozambik’i vuran Kenneth Kasırgası’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi.

Doğu Afrika ülkesi Mozambik’te etkili olan Kenneth Kasırgası’nda ölü sayısı artıyor. Mozambik Ulusal Afet Yönetimi’ne göre kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi. Bölgede etkili olması beklenen şiddetli yağışın bölge halkı için barınma gibi sorunları da beraberinde getirmesi bekleniyor.

Kasırga nedeniyle Macomia, Quissanga ve Ibo bölgelerinde çok sayıda bina ve ev yıkılırken, yetkililer bu bölgelerde en kısa süre içerisinde yardım dağıtımlarına başlanacağını ifade etti. Yetkililer, yardımların helikopter aracılığı ile yapılacağına dikkat çekerek Macomia’da ise dağıtımlarda kanoların kullanılacağını ifade etti.

Hızı saatte 280 kilometreye ulaşan Kenneth Kasırgası, ülkenin kuzey kıyısında 30 binden fazla kişinin bölgeden tahliye edilmesine neden olmuştu.

Öte yandan Mozambikli yetkililer, 680 binden fazla kişinin kasırgadan etkilenebileceğini açıklayarak, okullarda eğitime ara verildiğini ve çok sayıda uçuşun da iptal edildiğini duyurmuştu.

Ülkeyi Mart ayında vuran İdai Kasırgası’nda en az 600 kişi hayatını kaybetmişti.