0553 313 94 23

Mozambik'te 15 bin kişi kurtarılmayı bekliyor

Mozambik'te, kasırga ve sel nedeniyle evlerin çatısında ve ağaçlarda mahsur kalan 15 bin kişinin hala kurtarılmayı beklediği bildirildi.

21 Mart 2019 Perşembe 16:35
Mozambik'te 15 bin kişi kurtarılmayı bekliyor

Güney Afrika ülkelerinden Mozambik'te, kasırga ve sel nedeniyle evlerin çatısında ve ağaçlarda mahsur kalan 15 bin kişinin hala kurtarılmayı beklediği bildirildi.

Mozambik Arsa ve Çevre Bakanı Celso Correia, yaptığı açıklamada, ülkede afete sebep olan Idai kasırgası ve ardından oluşan seller nedeniyle 15 bin kişinin hala kurtarılmayı beklediğini belirtti.

Correia, sel ve taşkınlar nedeniyle bu kişilerin evlerin çatısında ve ağaçlarda mahsur kaldıklarını söyledi.

Afet nedeniyle 300 kişinin cesedine ulaşıldığını aktaran Correia, yaklaşık 3 bin kişinin de kurtarıldığını kaydetti.

Mozambik'te geçen hafta meydana gelen Idai kasırgası ve seller nedeniyle yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Ülkenin kıyı şehri Beira'nın yüzde 90'ı sel ve fırtınadan etkilenmişti.

Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ülkede kasırga ve sel nedeniyle hayatını kaybedenler anısına dün 3 gün ulusal yas ilan etmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:35
  1. Idai kasırgası
  2. Mozambik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alaçatı Ot Festivali yine dopdolu geçecek
    1. Alaçatı Ot Festivali yine dopdolu..
    2. Polisten şafak operasyonu: 9 kişi..
    3. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi..
    4. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman:..
    5. Balıkesir’de Dünya Ormancılık Günü ve..
    6. Madenden acı haber: İşçinin cansız..
    7. İngiltere'de camilere balyozlu saldırı
    8. Nevruz Bayramı kutlanıyor
    9. Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı
    10. ’Denetimli’ fidan dikimi
    11. Irak’ta feribot alabora oldu:En az..
    12. Prof. Dr. Yol: “Kanserde erken teşhis..
    13. Bağdat'ta Türkmenler, Nevruz..
    14. Filipinli eski yetkililer Şi'yi ICC'ye..
    15. Tarsus’ta PKK/KCK’nın sözde gençlik..
    16. BEYMEN Club İzmir’de 5’inci mağazasını..
    17. Ronaldo tutuklanmasın diye bakın ne..
    18. Irak’ın Musul kentinden geçen Dicle..
    19. Evlenecekler dikkat! İşte şeytanın..
    20. "3 milyonun üzerinde kadın okuryazar..
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!