Mozambik’i Idai’den sonra Kenneth Kasırgası vurdu

Güney Afrika ülkelerinden Mozambik’i Idai Kasırgası’ndan haftalar sonra Kenneth Kasırgası vurdu.

Malavi ve Zimbabve’de geçtiğimiz ay etkisini göstererek 833’den fazla kişinin ölümüne neden olan Idai Kasırgası’nın ardından Güney Afrika ülkelerinden Mozambik’i ikinci bir kasırga vurdu. Dün başlayan ve Komor Adaları’nda 3 kişinin ölümüne yol açan Kenneth Kasırgası, Mozambik’i etkisi altına almaya başladı. Mozambik Ulusal Afet Yönetimi 30 binden fazla kişinin bölgeden tahliye edildiğini açıkladı. Kategori 4 seviyesindeki Kenneth Kasırgası dün akşam Mozambik’in kuzey eyaleti Cabo Delgado eyaletine ulaştı. Mozambik’in liman kenti Pemba’da ağaçlar köklerinden söküldüğü ve birçok evin yıkıldığı belirtiliyor. Mozambikli yetkililer, 680 binden fazla insanın kasırgadan etkilenebileceğini belirtirken okulların kapatıldığı, uçuşların iptal edildiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Afrika’dan Sorumlu Yardımcısı Tibor Nagy yaptığı açıklamada, ihtiyacı olan herkese yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.