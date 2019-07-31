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Mozaik sergisi Yoğurt Pazarı Parkı’nda açıldı

Geçen haftalarda Marina Sanat Galerisi’nde açılan ‘Kadın Eliyle Mozaik Sergisi’, sanatseverlerin büyük beğeni ve talebi üzerine bu kez Yoğurt Pazarı Parkı’nda sergilendi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:38
Mozaik sergisi Yoğurt Pazarı Parkı’nda açıldı

Geçen haftalarda Marina Sanat Galerisi’nde açılan ‘Kadın Eliyle Mozaik Sergisi’, sanatseverlerin büyük beğeni ve talebi üzerine bu kez Yoğurt Pazarı Parkı’nda sergilendi.


Yoğun ilgi ve hayranlık üzerine sergi, bu kez Mersin’in tarihi simgelerinden biri olan Yoğurt Pazarı Parkı’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergiyi gezenler, adeta birer sanat eseri niteliğindeki çalışmaları hayranlıkla incelediler, kursiyer kadınları tebrik ettiler. Sergiyi, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da gezerek, el emeği göz nuru eserlere imza atan kadınlarla sohbet etti. Hepsi birbirinden güzel eserlere hayranlık duyan Gültak, bu güzel mozaik eserleri ortaya çıkaran kadınları ve mozaik kursunu veren Haydar Turan’ı tebrik edip, teşekkür etti. Gültak, "Mersin’de bir ilk olan mozaik kursumuzda, gerçekten birbirinden güzel ve değerli eserler ortaya çıktı. Karaduvarlı kadınlarımız, kendi gönüllerinden, hayalleri ve rüyalarından esinlenerek çok güzel eserleri ortaya çıkarmışlar, büyük bir özveriyle bu eserlere imza atmışlar. Bu taşları toplayıp, bu eserleri ortaya çıkarmak öyle kolay değil, haftalar hatta aylar sürüyor. Bu nedenle kursiyerlerimizi ve hocamızı tebrik ediyorum” dedi.


Mozaik eserleri, belediyeye ait gökdelen yanındaki yapıda da beğeniye sunacaklarını kaydeden Gültak, “İnşallah biraz satış da yaparsınız ve bu sayede aile bütçenize de katkı elde edersiniz. Bu konuda Mersinlileri, sivil toplum örgütlerini, kurum ve kuruluşları da bu sergiyi gezmeye, kadınlarımızın ne güzel eserler ortaya çıkardıklarını görmeye ve eserleri satın almaya davet ediyorum. Bu tür sanatsal etkinliklerimiz sürekli olacaktır" diye konuştu.


Sergide Başkan Gültak’a, üzerinde mozaikten yapılmış ay yıldızlı Türk bayrağının olduğu bir eser de hediye edildi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:38
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