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Mozaiğin Başkenti Hadrianapolis’te çalışmalar devam ediyor

M.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:50
Mozaiğin Başkenti Hadrianapolis’te çalışmalar devam ediyor

M.S. 1.yüzyılda kurulduğu ve M.S.8 yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen ve ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla ‘’Karadeniz’in Zeugması’ olarak adlandırılan Eskipazar Hadrianapolis Antik Kenti’ni turizme kazandırma çalışmaları devam ediyor.


Turizme kazandırma çalışmaları kapsamında Eskipazar Hadrianapolis Antik Kenti’nde yapılan incelemelere İl Özel İdaresi Genel SekreteriMehmet Uzun, Eskipazar Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürü Mustafa Sucu, Hadrianapolis Antik kenti kazısı Bilimsel Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Vildan Turcan ve İnşaat Mühendisi Âdem Çelebi katıldı.


Yapılan incelemelerin ardından konuşan Genel Sekreter Mehmet Uzun, “Karabük Valimiz Fuat Gürel’in himayelerinde Hadrianapolis antik kentinde bazı çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu bağlamda da mevcutta devam eden çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında Eskipazar Kaymakamı, Eskipazar Belediye Başkanı ve Müdürlerimiz ile birlikte Hadrianapolis Antik kenti kazısı Bilimsel Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ersin Çelikbaş’tan bilgiler aldık. Karabük İl Özel İdaresi olarak da burada yapacağımız çalışmalar hakkında bilgi verecek olursak, yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan tarihi eserlerin muhafazası için eski eser depo yapımı, yerli ve yabancı turistlerin geliş ve gidişini kolaylaştırma için çevre düzenlemesi, devam eden kazı çalışmalarında ortaya çıkan hamam yapısının üst örtü projesi ve mülkiyeti kurumumuza ait olan parsellerde yapılacak olan diğer çalışmalar ile ilgili birçok konuda incelemelerimizi gerçekleştirdik. Kentimizin sahip olduğu bu tarihi dokuyu korumak ve dünyaya tanıtmak adına, , Karabük İl Özel İdaresi olarak imkanlarımız doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:50
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