Mövenpick Living Çamlıvadi faaliyette

Grup, Avrupa Konutları Çamlıvadi ve Saklıvadi içinde yer alan Mövenpick Living markalı rezidansların ilki olan Mövenpick Living Çamlıvadi’nin açılışı yapıldı.

Otel konforunda

65 rezidans dairenin bulunduğu otelde 1 odalı, 2 odalı ve penthouse daire tipleri bulunuyor. Her ayrıntısı özenle düşünülmüş Mövenpick Living Çamlıvadi’de de konuklara konforlu ve huzurlu bir ortam sunuluyor. Tüm dairelerde ücretsiz internet bağlantısının yanı sıra çamaşır yıkama ve açık büfe kahvaltı hizmeti verilen restaurant ile kış bahçesi de yer alıyor. Geniş sosyal aktivite alanlarının yer aldığı Mövenpick Living Çamlıvadi’de; kapalı havuz, sauna, dinlenme odası ile spor aletlerinin yer aldığı tesisler var. Açık-kapalı otoparkların yer aldığı mekânda ayrıca küçük misafirlerin enerjilerini atacakları çocuk oyun parkı da mevcut. Türkiye’nin en çok tercih edilen alışveriş ve eğlence merkezlerinden biri olan Vadistanbul AVM’ye yakın konumda yer alan Mövenpick Living Çamlıvadi, konuklarına Vadistanbul’a shuttle hizmeti de sunuyor.

Stratejik noktada

Stratejik noktada olan Mövenpick Living Çamlıvadi’ye İstanbul Havalimanı 29 kilometre mesafede. Konuklar otelden İstanbul Havalimanına 30 dakikada, Ortaköy, Bebek, Emirgan’a 10 dakikada, Nişantaşı’na 15, Taksim’e 20 dakikada, Sultanahmet Cami, Topkapı Sarayı, Kapalı Çarşı’ya 30 dakikada ulaşabiliyor. Vadistanbul’da bulunan havaray, metro istasyonuna bağlanarak tüm şehre raylı ulaşım ile erişmeyi mümkün kılıyor.