Moussa Konate kimdir? Moussa Konate nereli kaç yaşında? Moussa Konate hangi takımda oynadı?

Sivasspor’dan son dakika Moussa Konate transferine ilişkin açıklama yapı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre forvet hattında görev yapan 28 yaşındaki sporcu ile 2021-2022 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Fransız ekibi Dijon FCO ile anlaşma sağlandı.

Moussa Konate kimdir?

3 Nisan 1993'te Senegal'in M'Bour şehrinde dünyaya gelen Pape Moussa Konate, futbola ülkesinin Toure Kunda takımında başladı. Ardından sırasıyla Maccabi Tel Aviv, Krasnodar, Genoa, Sion, Amiens, Dijon ve Esperance takımlarında forma giydi. Kariyerinde 316 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu 96 kez gol sevinci yaşadı. Senegal milli takımının formasını da 32 kez giyen Konate, 12 kez rakip fileleri havalandırdı.

Moussa Konate kariyeri