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Moussa Djenepo Beşiktaş'a transfer mi olacak? Moussa Djenepo kimdir?

Beşiktaş ara transfer döneminde yeniisimleri kadrosuna katacağı iddia edildi. Beşiktaş’ın transfer edeceği söylenen isim ise Moussa Djenepo. Peki Moussa Djenepo kimdir? Moussa Djenepo’ya ne kadar para ödeyecek?

11 Ekim 2018 Perşembe 13:29
Moussa Djenepo Beşiktaş'a transfer mi olacak? Moussa Djenepo kimdir?

Beşiktaş ara transfer döneminde yeni  isimleri kadrosuna katacağı iddia edildi. Beşiktaş’ın transfer edeceği söylenen isim ise Moussa Djenepo. Peki Moussa Djenepo kimdir? Moussa Djenepo’ya ne kadar para ödeyecek?

Beşiktaş ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirecek. Standard Liege’in 20 yaşındaki golcüsü Moussa Djenepo ile yakından ilgilenen Beşiktaş, 3.5 milyon Euro’luk fiyatı indirmeye çalışıyor.

Futbola ülkesinde başlayan 20 yaşındaki Moussa Djenepo 2017 yılında Standard Liege takımına transfer oldu. Belçika Ligi'nde bu sezon 10 lig maçında 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen genç golcü, Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçta da 2 gol attı.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 13:29
  1. Moussa Djenepo Beşiktaş'a transfer mi olacak
  2. Moussa Djenepo kimdir?

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