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Jose Mourinho kendisine gelen teklifleri açıkladı

İngilizlerin dünya devi Manchester United'daki görevinden ayrılan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, işsiz kaldığı son dönemde 3-4 teklif birden aldığını söyledi.

21 Mart 2019 Perşembe 14:01
Jose Mourinho kendisine gelen teklifleri açıkladı

Jose Mourinho, 3-4 teklif birden aldığını ancak tüm bu teklifleri reddettiğini açıkladı.

beIN Sports'a konuşan Mourinho, "Doğru rolü ve doğru kulüb bekliyorum. Yeni kulübüme haziran ayında karar vereceğim. Çünkü, tüm hazırlık kampını birlikte geçirmek istiyorum. Neyi istemediğimi kesin olarak biliyorum. Bu nedenle, gelen 3-4 teklifi kabul etmedim." ifadelerini kullandı.

"Ne istediğimi çok iyi biliyorum"

Hangi şartlara bağlı olarak kulüp seçeceğini de söyleyen Portekizli teknik adam, "Artık spesifik bir kulüp için değil, şartlara göre kulüp çalıştıracağım. İşin doğası gereği gelecek teklifin nasıl olacağı da önemli. Neyi istediğimi çok iyi biliyorum ve o teklif gelene kadar bekleyeceğim." diyerek sözlerini sürdürdü.

Mourinho, "Ulusal takım görevi çok spesifik bir iş değil. Ben günlük işleri, günlük futbolu seviyorum. Bir sezonda birçok maç oynamaktan ve kulüp futbolundan keyif alıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:01
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