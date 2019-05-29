0553 313 94 23

Motosikletten düşen çocuk hastanelik oldu

Konya’nın Kulu ilçesinde bir yakınının motosikletini çalıştırarak hareket ettiren 9 yaşındaki çocuk, motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:02
Motosikletten düşen çocuk hastanelik oldu

Konya’nın Kulu ilçesinde bir yakınının motosikletini çalıştırarak hareket ettiren 9 yaşındaki çocuk, motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Celep Mahallesinde bir yakınına ait motosikleti çalıştırıp gezmek isteyen 9 yaşındaki S.K., direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine yaralı çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Salihli Kaymakamı, İstanbul Vali Yardımcısı oldu
    1. Salihli Kaymakamı, İstanbul Vali..
    2. Irak’tan Türkiye’ye kritik ziyaret
    3. Antalya çilek üretiminde marka
    4. "Sosyal denge tazminatı" sözleşmesi..
    5. İçişleri Bakanlığından Ramazan Bayramı..
    6. Kula İlçe Emniyet personeli iftarda..
    7. Japonya’daki bıçaklı saldırıda kan..
    8. Para Yelken Avrupa Şampiyonası
    9. Güvenlik korucuları ve şehit..
    10. Solingen faciasının 26. yılı
    11. (Özel) Balıkesir’de mahalleliler..
    12. 26. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı..
    13. Hayatını kaybeden başkan Apan’ın..
    14. İDO’da yaz tarifesi başlıyor
    15. U19 final maçı sonrası tekme ve..
    16. İzmir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
    17. Hakurk’taki terör hedefleri yerli ve..
    18. Ecrin’in cesedi paramparça
    19. Sağlık Müdürü Öz sıcak hava konusunda..
    20. (Özel) Pendik’de gençlerin kavgası..
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum