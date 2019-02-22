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Motosiklette sezon İzmir'de açılacak

- Türkiye Motosiklet Federasyonu, süpermoto, motokros, enduro, ATV, süper enduro, drag ve su jeti branşlarını kapsayan 2019 yılı taslak yarış takvimini açıkladı

22 Şubat 2019 Cuma 11:56
Motosiklette sezon İzmir'de açılacak


ANKARA (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2019 yılı taslak yarış takvimi açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre sezon, 23-24 Mart'ta, İzmir’in Urla ilçesinde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk etabıyla başlayacak.

Açıklanan taslak programda süpermoto, motokros, enduro, ATV, süper enduro, drag ve su jeti branşları yer alıyor.

Dünya Motokros Şampiyonası 6-8 Eylül'de Afyonkarahisar'da, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası ve Avrupa Motokros Şampiyonası ile düzenlenecek.

"Sea to Sky" organizasyonu 25-28 Eylül'de Antalya'nın Kemer ilçesinde, Yakın Karadeniz Baja Rallisi de 1-3 Kasım'da Düzce'de yapılacak.

Pist ve motonotik branşlarının yarış tarihleri ise daha sonra açıklanacak.

Açıklanan taslak programa göre yarış tarihleri ve yerleri şöyle:

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası etapları:

23-24 Mart: İzmir/Urla

27-28 Nisan: Muğla/Fethiye

12-13 Ekim: Kocaeli/Kartepe

9-10 Kasım: Antalya/Kemer


Türkiye Süper Enduro Şampiyonası etapları:

15-16 Haziran: Bursa/İznik

13-14 Temmuz: Kastamonu/Azdavay

24-25 Ağustos: İzmir/Bergama

21-22 Eylül: Düzce/Kaynaşlı


Türkiye Motokros Şampiyonası etapları:

20-21 Nisan, 11-12 Mayıs, 29-30 Haziran, 3-4 Ağustos ve 19-20 Ekim


Türkiye Süpermoto Şampiyonası etapları:

4-5 Mayıs, 6-7 Temmuz, 31 Ağustos-1 Eylül ve 5-6 Ekim

Türkiye Drag Şampiyonası etapları:

8-9 Haziran, 20-21 Temmuz, 24-25 Ağustos ve 28-29 Eylül


Türkiye Su Jeti Şampiyonası etapları:

4-5 Mayıs, 22-23 Haziran, 27-28 Temmuz, 7-8 Eylül ve 5-6 Ekim

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:56
  1. 2019 taslak takvimi
  2. ATV
  3. drag
  4. Enduro
  5. İzmir
  6. Motokros
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  8. sujeti
  9. Süper enduro
  10. Urla

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