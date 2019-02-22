Motosiklette sezon İzmir'de açılacak - Türkiye Motosiklet Federasyonu, süpermoto, motokros, enduro, ATV, süper enduro, drag ve su jeti branşlarını kapsayan 2019 yılı taslak yarış takvimini açıkladı



ANKARA (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2019 yılı taslak yarış takvimi açıklandı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre sezon, 23-24 Mart'ta, İzmir’in Urla ilçesinde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk etabıyla başlayacak. Açıklanan taslak programda süpermoto, motokros, enduro, ATV, süper enduro, drag ve su jeti branşları yer alıyor. Dünya Motokros Şampiyonası 6-8 Eylül'de Afyonkarahisar'da, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası ve Avrupa Motokros Şampiyonası ile düzenlenecek. "Sea to Sky" organizasyonu 25-28 Eylül'de Antalya'nın Kemer ilçesinde, Yakın Karadeniz Baja Rallisi de 1-3 Kasım'da Düzce'de yapılacak. Pist ve motonotik branşlarının yarış tarihleri ise daha sonra açıklanacak. Açıklanan taslak programa göre yarış tarihleri ve yerleri şöyle: Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası etapları: 23-24 Mart: İzmir/Urla 27-28 Nisan: Muğla/Fethiye 12-13 Ekim: Kocaeli/Kartepe 9-10 Kasım: Antalya/Kemer

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası etapları: 15-16 Haziran: Bursa/İznik 13-14 Temmuz: Kastamonu/Azdavay 24-25 Ağustos: İzmir/Bergama 21-22 Eylül: Düzce/Kaynaşlı

Türkiye Motokros Şampiyonası etapları: 20-21 Nisan, 11-12 Mayıs, 29-30 Haziran, 3-4 Ağustos ve 19-20 Ekim

Türkiye Süpermoto Şampiyonası etapları: 4-5 Mayıs, 6-7 Temmuz, 31 Ağustos-1 Eylül ve 5-6 Ekim



Türkiye Drag Şampiyonası etapları: 8-9 Haziran, 20-21 Temmuz, 24-25 Ağustos ve 28-29 Eylül



Türkiye Su Jeti Şampiyonası etapları: 4-5 Mayıs, 22-23 Haziran, 27-28 Temmuz, 7-8 Eylül ve 5-6 Ekim

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