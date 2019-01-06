Motosiklette 8 kişiyle tehlikeli yolculuk
Kar yağışının etkili olduğu Konya'da bir motosiklete binen 6'sı çocuk 8 kişinin tehlikeli yolculuğu görüntülendi06 Ocak 2019 Pazar 15:57
KONYA (AA) - Konya'da bir motosiklete binen 6'sı çocuk 8 kişinin kar yağışı sonrası yaptığı tehlikeli yolculuk görüntülendi.
Aynı motosikletteki 8 kişi, merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre yolunda tehlikeli yolculuk yolculuk yaptı.
Beş çocuğununun yanı sıra eşini de kucağındaki bebeğiyle motosiklete bindiren sürücü, kar yağışının etkili olduğu Konya caddelerinde seyretti.
Ailenin tehlikeli yolculuğu, bir araç kamerası tarafından da kaydedildi.
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