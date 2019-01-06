Motosiklette 8 kişiyle tehlikeli yolculuk

KONYA (AA) - Konya'da bir motosiklete binen 6'sı çocuk 8 kişinin kar yağışı sonrası yaptığı tehlikeli yolculuk görüntülendi.

Aynı motosikletteki 8 kişi, merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre yolunda tehlikeli yolculuk yolculuk yaptı.

Beş çocuğununun yanı sıra eşini de kucağındaki bebeğiyle motosiklete bindiren sürücü, kar yağışının etkili olduğu Konya caddelerinde seyretti.

Ailenin tehlikeli yolculuğu, bir araç kamerası tarafından da kaydedildi.