0553 313 94 23

Motosiklette 8 kişiyle tehlikeli yolculuk

Kar yağışının etkili olduğu Konya'da bir motosiklete binen 6'sı çocuk 8 kişinin tehlikeli yolculuğu görüntülendi

06 Ocak 2019 Pazar 15:57
Motosiklette 8 kişiyle tehlikeli yolculuk

KONYA (AA) - Konya'da bir motosiklete binen 6'sı çocuk 8 kişinin kar yağışı sonrası yaptığı tehlikeli yolculuk görüntülendi.

Aynı motosikletteki 8 kişi, merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre yolunda tehlikeli yolculuk yolculuk yaptı.

Beş çocuğununun yanı sıra eşini de kucağındaki bebeğiyle motosiklete bindiren sürücü, kar yağışının etkili olduğu Konya caddelerinde seyretti.

Ailenin tehlikeli yolculuğu, bir araç kamerası tarafından da kaydedildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 15:57
  1. Konya
  2. motosiklet
  3. tehlikeli yolculuk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da nehir taştı
    1. Adana'da nehir taştı
    2. AK Parti'nin yerel seçim manifestosu..
    3. Sigaraya ne kadar zam geldi? Bir paket..
    4. İstanbul'da sahte evrak operasyonu
    5. Atlı Cirit A Grubu müsabakaları..
    6. Karaman'da kar yağışı
    7. Motosiklette 8 kişiyle tehlikeli..
    8. AK Parti Denizli ilçe belediye başkan..
    9. 16'sında kuzeni, 17'sinde halasının..
    10. Ahırda çıkan yangın 13 koyunu telef etti
    11. VGM burs sonuçları açıklandı mı?
    12. "Zirveye yeniden döneceğimize..
    13. Sokak köpeklerinin saldırdığı lise..
    14. Nefes borusuna fıstık kaçan 2..
    15. Ad-soyad değişikliği yapan kişi sayısı..
    16. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    17. Yaptığı mezarı çatıya dikti!..
    18. Uludağ'da hafta sonu hareketliliği
    19. AK Partili aday mağdurlara söz verdi!
    20. Şoför kalp krizi geçirdi, faciayı..
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor