Motosikletlinin çarptığı çocuk ağır yaralandı Konya'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletin çarptığı 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

KONYA (AA) - Konya'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletin çarptığı çocuk ağır yaralandı. Celal P. (18) idaresindeki 42 ACU 649 plakalı motosiklet, merkez Karatay ilçesi Hacıyusufmescit Mahallesi Adana Çevreyolu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nur Parlak'a (14) çarptı. İlk müdahalesi 112 Acil Servis ekiplerince yapılan Parlak, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Parlak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ehliyeti olmadığı belirlenen sürücü Celal P’ye trafik ekiplerince 4 bin 36 lira para cezası yazıldı. Celal P, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



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