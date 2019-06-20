0553 313 94 23

Motosikletliler Binali Yıldırım’a destek ve teşekkür korteji

İstanbul Hareketi kapsamında motosikletliler İBB Başkan adayı Binali Yıldırım’a destek ve teşekkür için kortej oluşturdu.

20 Haziran 2019 Perşembe 22:37
Motosikletliler Binali Yıldırım’a destek ve teşekkür korteji

İstanbul Hareketi kapsamında motosikletliler İBB Başkan adayı Binali Yıldırım’a destek ve teşekkür için kortej oluşturdu.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım seçim vaatlerinde motorları köprülerden geçişin ücretsiz olacak sözü vermesinden dolayı motorcular teşekkür için bir araya geldi. Büyük Çamlıca Camii’nde bir araya gelen yaklaşık 300 motosiklet sürücüsü buradan Binali Yıldırım’ın yanına gittiler. Camiden hareket eden motorcular havadan görüntülendi. Motosikletliler teşekkürün yanı sıra trafikte can güvenliğine dikkat çekip katil bariyerlerin, motorcu dostu bariyerlerle değiştirilmesini gibi talep mektubu verecekler.


Motosikletlilere eşlik eden AK Partili eski milletvekili Metin Külünk, “Binali Bey ile İstanbul daha büyük başarılara imza atacak. Dolayısıyla o daha büyük başarıların içerisinde en önemli adımlardan birisi de motor ve motorcularımız hayatın bir parçası ve köprü geçişlerinde Binali Ağabey ücretsiz hale getirdi. Motorcu kardeşlerimizle ile Binali Ağabey’e teşekkür etmek için yola çıkacağız” dedi.


Motorcular adına konuşan Kasım Mahmut, “İstanbul Hareketi’nin organizasyonu ile Muhafazakar Motorcular olarak bir araya geldik. 300 arkadaşımız hep birlikte Binali Bey’e teşekkür etmeye gideceğiz. Binali Bey’in köprü geçişlerinin ücretsiz yapacak olması ve ilk defa motorcuları muhatap almasından dolayı kendisine teşekkür edeceğiz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 22:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaz gündönümü nedir? 21 Haziran yaz gündönümü en uzun gece
    1. Yaz gündönümü nedir? 21 Haziran yaz..
    2. Gürcistan’da parlamento binası önünde..
    3. Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 3..
    4. Dicle Nehri’ne düşen genç akıntıya..
    5. Kraliçe’nin doğum günü için Birleşik..
    6. Edirne'de anne ve oğluna silahlı saldırı
    7. Galatasaray'dan bomba transfer!..
    8. Kolarov Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
    9. Ağız ve diş sağlağıyla ilgili 5..
    10. Galatasaray'da transfer zirvesi!
    11. Önce çocuklar ardından aileleri kavga..
    12. Motosikletliler Binali Yıldırım’a..
    13. Evin bahçesinde ekili Hint kenevirleri..
    14. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan..
    15. Bölgede gerilim had safhada! 'Canımız..
    16. ABD Senatosu'ndan Suudi Arabistan'a..
    17. Sri Lanka'daki terör saldırılarıyla..
    18. "İstanbul'un kaynaklarını tasarrufla..
    19. YKS tercih kılavuzu yayımlandı
    20. Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan:..
    22. ABD’den S-400 açıklaması: “Pompeo,..
    23. Dünyaca ünlü şefler Mardin'de
    24. Kangal’da çatışma: 3 yaralı (2)
    25. Burdur’da feci kaza! Yaralılar var
    26. Down Sendromlulara "Serbest Zaman..
    27. Erdoğan: "(İmamoğlu seçilirse) Belli..
    28. Kraliçe II. Elizabeth'in doğum günü..
    29. Fenerbahçe 'Yeni Appiah'ının peşinde!
    30. Erdoğan: "Vali demek ne demek?..
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"