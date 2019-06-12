Motosikletli polisler suçlulara göz açtırmıyor Balıkesir’de görev yapan Yunus Motosikletli Polis Timi 2 kişiye yaptığı üst aramasında 2 tabanca yakaladı.

Balıkesir’de görev yapan Yunus Motosikletli Polis Timi 2 kişiye yaptığı üst aramasında 2 tabanca yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Tim Amirliği’ne bağlı ekiplerce Dinkçiler Mahallesi Sümbül Sokak üzerinde U.T. ve D.Ç. adlı 2 şahsın üzerinde yapılan kabaca üst aramasında 7.65 mm çapında 1 adet tabanca ve şarjöründe 6 adet 7.65 mm fişek ile 7.65 mm çapında 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Silahla yakalanan şahıslar gerekli işlemlerin yapılması için Bahçelievler Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

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