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Motosikletli magandalar yakalandı

İstanbul’da seyir halindeki motosikletin arkasında otururken kız arkadaşının üstünden atlayıp gidonunun başına geçen sürücü ile kız arkadaşı polis ekiplerince yakalandı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 19:29
Motosikletli magandalar yakalandı

İstanbul’da seyir halindeki motosikletin arkasında otururken kız arkadaşının üstünden atlayıp gidonunun başına geçen sürücü ile kız arkadaşı polis ekiplerince yakalandı.İki sürücüye de toplamda 4 bin 722 lira para cezası uygulandı.


İstanbul’da bir motosiklet sürücüsü, seyir halinde olan motosiklette kız arkadaşının üzerinden atlayarak gidonun başına geçmiş ve motosikleti kullanmaya devam etmişti. B.S. isimli şahıs görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmasının ardından olay medyaya yansımıştı. Olayla ilgili olarak sürücü B.S. ile E.A. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı.


Gözaltına alınan sürücü B.S.ye, Mahkemelerce veya Cumhuriyet Savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanununda belirten yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmemeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamak maddesinden 235 lira, Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan 108 lira olmak üzere toplamda 2 bin 361 lira para cezası uygulandı.


Sürücü E.A.’ya ise sürücü belgesiz olarak araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, trafik güvenliği ve düzeniile ilgili olan yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan 108 lira, motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmemelerive yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaktan dolayı 235 lira olmak üzere toplamda 2 bin 361 lira para cezası uygulandı.


Sürücü B.S. hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürülürken, E.A. ise Çekmeköy Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 19:29
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