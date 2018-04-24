Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Motosikletli kuryeleri otomobille devirerek gasp eden çete çökertildi

Zeytinburnu’nda para taşıyan motosikletli kuryeleri otomobille çarparak devirdikten sonra kuryeyi kaçırarak üzerindeki zimmetli parayı gasp eden çete, polis ekipleri tarafından çökertildi.

24 Nisan 2018 Salı 19:42
Motosikletli kuryeleri otomobille devirerek gasp eden çete çökertildi

Olay, geçtiğimiz Cuma Zeytinburnu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapalıçarşı’dan toplamda 1 milyon 250 bin lira teslim aldıktan sonra yola çıkan motosikletli kuryeler H.Ç. ve H.Y.’ye E-5 karayolu girişinde gaspçılar otomobille arkadan çarptı. Devrilerek yere düşen kuryelerden H.Y. şüphelilerin elinden kurtularak kaçtı. Ancak vücuduna 650 bin lira sarılı H.Ç. şahıslar tarafından kaçırıldı.

 “DÖVÜP GASP ETTİLER, KÖPRÜ GİRİŞİNDE ATTILAR”

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, H.Y. isimli kuryeyi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Diğer kurye H.Ç. ise şüpheliler tarafından FSM Köprüsü girişinde araçtan atıldıktan sonra, yaralı olarak Baltalimanı Kemik Hastanesinde ortaya çıktı. Kolu kırılan kurye H.Ç. "Beni otomobile zorla bindirip dövdüler. Üzerimdeki para dolu yeleği çıkarttıktan sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde otomobilden attılar. Bir taksiye binerek hastaneye geldim" dedi.

 TESADÜFEN KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜDEN TESPİT EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, tesadüfen olayı cep telefonu ile kaydeden bir kişinin çektiği görüntülerden şüphelilerin kullandığı otomobili tespit etti. Beykoz ve Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonla şüpheliler 24 saat geçmeden gözaltına alındı. Olayı gerçekleştirdikleri öğrenilen E.E. (24), G.G. (24), H.A. (27), T.U. (26) ile M.P. (27) gözaltına alındı. Hırsızlık, yaralama ve gasp gibi suçlardan emniyette kaydı olduğu öğrenilen şüphelilerin üzerinden 3 adet cep telefonu ile 9 bin lira para ele geçirildi.

  Şubedeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 19:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu'ndan Batı'ya BM'de insanlık dersi! Batılı'nın canı daha mı değerli?
    1. Çavuşoğlu'ndan Batı'ya BM'de insanlık..
    2. Trabzon'da deprem! Sezon sonu..
    3. Çocuklarda sağlıksız beslenme..
    4. Karaya oturup ikiye bölünen gemide..
    5. Fransa'da iltica yasası sertleştiriliyor
    6. Mahkum, infaz koruma memurunu jiletle..
    7. Destici, Mahir Ünal ve Mustafa Şentop..
    8. TFF'ye çağrı yaptı: Fenerbahçe ve..
    9. AB'den komik yardım çağrısı
    10. Herkesin ortasında kadını darp etti,..
    11. Çocuklar okula neden gitmek istemez?
    12. Mustafa Cengiz: UEFA'nın gözünden..
    13. Yılın ilk çeyreğinde 3,2 milyar..
    14. Alanyaspor'da hakem tepkisi sürüyor
    15. Uyuşturucu ihbarına giden ekipler FETÖ..
    16. İntihar etti, pişman olunca 112'yi aradı
    17. Bu işi yapan dünyada eşi görülmemiş..
    18. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Türk..
    19. Kayseri'de FETÖ'den yargılanan iş..
    20. Fırat'ın incisi Birecik turizmde iddialı
    Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."
    Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü