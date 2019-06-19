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Motosikletleri parçalayarak satan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Düzce şehir merkezi ve ilçelerinden çaldıkları motosikletleri Gümüşova’da parçalayarak piyasaya sürdükleri iddia edilen ve göz altına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:23
Motosikletleri parçalayarak satan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Düzce şehir merkezi ve ilçelerinden çaldıkları motosikletleri Gümüşova’da parçalayarak piyasaya sürdükleri iddia edilen ve göz altına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgilere göre; 17 Haziran Pazartesi günü D-100 Karayolu’nun Çaybükü Köyü kesiminde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yanında meydana gelen motosiklet çalınması olayını incelemeye alan Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, daha öncede yapılan ihbarları da değerlendirerek hırsızlık olayını çözmek için detaylı çalışma başlattı. Düzce Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen soruşturma izni ile motosiklet hırsızlığı olaylarını masaya yatıran ekipler buldukları delilleri değerlendirerek, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülerek burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye çıkartıldılar. Şüphelilerin, Düzce şehir merkezi ve ilçelerden çaldıkları motosikletleri başta Gümüşova olmak üzere şehrin çeşitli yerlerinde kurdukları tamirhanelerde parçalayarak, parçalarını sattıkları iddia edildi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 14:23
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