Motosikletleri çalan hırsızı yakalandı Adıyaman’da bir gecede 2 adet motosiklet çalan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Adıyaman’da bir gecede 2 adet motosiklet çalan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesinde iki farklı motosiklet hırsızlığı olayına karışan Anıl A., isimli şahsın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında önceki gece 2 adet motosiklet çalan şahıs, kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Sorguya çekilen şahıs, çaldıkları motosikletlerin yerlerini polis ekiplerine tek tek gösterdi. Çalıntı motosikletler yapılan incelemelerin ardından sahiplerine yeniden teslim edilirken Anıl A., ise polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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