Motosikletler çarpıştı: 2 ölü Elazığ’da iki motosikletin çarpışması sonucu, 2 arkadaş hayatını kaybetti.

Elazığ’da iki motosikletin çarpışması sonucu, 2 arkadaş hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlıZübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hıdır Erbaş idaresindeki 02 EH 655 plakalı motositletle ters istikametten seyir halindeyken karşısından gelen arkadaşı Hakan Demirel yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan 2 arkadaş hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 arkadaş kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Erbaş’ın, arkada kalan arkadaşı Demirel’e bakmak için geri döndüğü ve kazanın bu nedenle yaşandığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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