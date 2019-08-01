Motosikletler çarpıştı: 1 yaralı
Kilis’te, iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.01 Ağustos 2019 Perşembe 12:21
Kilis’te, iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Fidanlık KavşağındaÖ.C. yönetimindeki79 AE 279 plakalı motosiklet ile A.K. yönetimindeki 79 EF 422 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ö.C. yaralandı. Kazada yaralanan Ö.C. olay yerine çağrılan 112 Acil Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
YORUM YAZ