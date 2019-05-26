Motosikletle kimseye aldırmadan zikzak çizerek seyretti Elazığ’da trafikte uzun süre zikzak çizerek ilerleyen ve tehlike oluşturan motosikletli sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Elazığ’da trafikte uzun süre zikzak çizerek ilerleyen ve tehlike oluşturan motosikletli sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkez Zübeyde Hanım Caddesi’nde zikzak çizerek ilerleyen motosiklet, trafikte tehlike oluşturdu. Hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi. Düz yolda zikzak çizen sürücü kimseye aldırış etmeden dönüş ve kavşaklarda da zikzak çizerek ilerledi. Daha sonra araçları sağlı ve sollu geçen motosiklet, Keban yolu üzerinden hızla gözden kayboldu.

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