Motosikletle, hafif ticari araç çarpıştı:3 yaralı Elazığ’ın Keban ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Elazığ’ın Keban ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, İlçede bulunan Fırat Nehri üzerindeki Keban Köprüsü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAT 624 plakalı hafif ticari araca, Y.A. idaresindeki plakasız motosiklet çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2, otomobildeki 5 kişiden ise 1’iyaralandı.Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Elazığ’daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili güvenlik güçleri olay yerindeinceleme yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.