Motosikletle gideceği Balkanlarda Osmanlı’nın izlerini sürecek

Tekirdağ Çerkezköy’de Birdal Kanmış isimli vatandaş, motosikletiyle Osmanlı İmparatorluğu’nun 600 yıl hüküm sürdüğü balkan topraklarını gezerek, tarihe ışık tutacak.

Kanmış, ‘Ardımızda bıraktıklarımız-Tuna Boyu ve Balkanlar’ isimli projesi kapsamında Osmanlı’nın 600 yıl hüküm sürdüğü Balkan topraklarına giderek, tarihe ışık tutacak. Motosikletiyle yapacağı balkan turuna 18 Temmuz’da çıkacak olan Kanmış, Osmanlı’nın izini sürecek.

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinden etkilenerek böyle bir proje ürettiğini açıklayan Kanmış, projesi hakkında yaptığı bilgilendirmede; “Amacımız Osmanlı’nın Balkanlarda bıraktığı tarihi eserleri incelemek. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi referans alınarak, Osmanlı Devleti’nin Tuna Boylarından Avrupa içlerine uzanan yolculuğunun izlerini sürmek. Kaybolan ve muhtemelen kaybolacakların envanterinin belge ve bilgilerle gelecek kuşaklar için kalıcı ve erişilebilir hale getirilmesi, farkındalık çalışmalarına kaynak oluşturulması” diye konuştu.

“En çok başlık bulmada zorlandım”

Projeyi oluştururken en çok başlığı bulmakta zorluk çektiğini belirten Kanmış, “Bu projeye uygun başlık ararken bile saatlerce dalıp gittiğim olmuştur. Başlık kısa ve öz olsun istiyordum. Ama bu imkansızdı. Sonunda ‘Ardımızda bıraktıklarımız’ da karar kıldım. Tuna Boyu ve Balkanlar, her türlü çeşitliliği ile pek çok gezginin ilgisini çekmiştir. Bu rotalar, pek çok yazara da ilham olmuştur. Patrick Leigh Fermon, Krijnie Nelly Ciggar, Richard A. Tomlinson ve daha niceleri…” dedi.

“İyi ki Evliya Çelebi var”

Sokakları adım adım günlerce gezmek ve tarihini araştırmak istediğini belirten Kanmış, “Günümüzde pek çok seyahat acentesi, kültürel turlar ile buraları birkaç müze ve şaşaalı kutlamalar ve yemekleri ile gezdiriyor. Ama okuduğum hiçbir yabancı yazar ve gezgin buraları bu şekilde gezmemiş. Tam tersine; sokakları adım adım günlerce gezip, kayıt altına almışlar. Her türlü medeniyetten neyi bulabilmişlerse kayıt etmişler. Daha da ötesi, Batı kendi kültürü için ne araştırmalar yapıyor anlatamam. Bana ‘Yok artık’ dedirten mesela ‘Çöpleri’ ile ilgili sosyoekonomik çalışmalar yapmışlar Bizans hakkında. Bizde ise maalesef hala böyle bir çalışma, böyle bir farkındalık için 21. Yüzyıl olmasına rağmen, her türlü imkana rağmen yok. Ben işin eleştiri yönüne gitmek istemiyorum. Tek söylemek istediğim; iyi ki Evliya Çelebi Ortaçağ’da gezmiş ve bize muhteşem bir eser bırakmış. İyi ki Ekrem Ayverdi Hocamız 70’li yıllarda çok kısıtlı imkanlara rağmen elinden geldiğince gidip, resmedip bize elinden geldiğince bir şeyler bırakmış. Elli seneden bu yana hiçbir şey yapılmamış maalesef” dedi.

“Çok ilginçtir bu topraklar”

Avrupa’daki Türk Köylerine gideceğini ve Osmanlı’nın izini süreceğini söyleyen Kanmış, “Oralardan çekilirken ağlaya ağlaya ne türküler yakmışız, çocuklarımıza memleketlerimizin adlarını vermişiz ama bugün artık bir ihmalkarlık, umursamazlık almış bizi. Her türlü imkan ve kabiliyetimiz olmasına rağmen kendi kabuğumuza çekilmişiz. Çok ilginçtir bu topraklar. Adını İngiltere’de duyduğumuz Keltler’in burada ne işi var? Yine muhteşem bir imparatorluk olan Roma da burada eşsiz ve binlerce eser bırakmıştır. Bunların hiçbirisi buralar gezilirken unutulmamalıdır. Ya 2. Viyana Kuşatması sonrası esir edilen ve Almanlaştırılan binlerce Osmanlı yeniçerisine ne demeli? Ya Avrupa’daki Türk köyleri?” ifadelerini kullandı.

“5 yıl önce bu kadar hazır değildim”

5 yıl önce gezisini planladığını fakat farklı sebeplerden dolayı gezisini ertelemek zorunda kaldığını söyleyen Kanmış, “Beş yıl önce tasarladığım fakat farklı sebeplerden ötürü bugüne kadar ötelediğim bu gezim için binlerce dakika ve kitap arasında yıllarca kayboldum durdum. İş motosiklete atlayıp sürmekte değil yalnızca, hissetmek lazım gerçekten ‘Görmek’ lazım. Sadece tek başına görmek bencillik bence. Bundan daha da önemli olanı ise paylaşmak ve farkındalığı ortaya çıkarmaktır. Ben mümkün olduğunca bu farkındalığı ortaya çıkartmak ve bizim de Avrupa’da izler bıraktığımızı ve en az onlar kadar Avrupalı olduğumuzu göstermek için yola çıkıyorum bu sefer” dedi.