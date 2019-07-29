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Motosikletle dünya turuna tekrar başlayacak

Motosikletiyle 70 bin kilometre yol katedip 100 ülke gezen ve yakalandığı meme kanseri nedeniyle dünya turuna ara veren Gülçin Söğüt, kanseri yenerek seyahatlerine kaldığı yerden devam edecek olmanın mutluluğunu yaşıyor- Meme kanserine karşı insanları bilinçlendirmek için "Erken Fark Et Sen Kazan" sloganıyla Hollandalı eşi Ferry ile Türkiye'yi gezen Söğüt, bu seyahatini tamamladıktan sonra dünya turuna kaldığı yerden devam edecek- Gülçin Söğüt:- "Köylerde, kasabalarda annelerle, kızlarıyla konuşmaya çalışıyoruz onları kontrol için ikna etmeye çalışıyoruz. Biraz bilinçsiziz, uyanıp bununla savaşmamız gerekiyor"

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:22
Motosikletle dünya turuna tekrar başlayacak

KARS (AA) - CÜNEYT ÇELİK - Motosikletiyle 70 bin kilometre yol katedip 100 ülke gezen ve yakalandığı meme kanseri nedeniyle dünya turuna ara veren Gülçin Söğüt, kanseri yenerek seyahatlerine kaldığı yerden devam etmeyi planlıyor.

Dünyayı keşfetme hayaliyle işinden istifa ederek sırt çantasıyla yollara düşen Söğüt, ilk olarak Orta Amerika ve Guatemala'ya seyahat gerçekleştirdi.

Amazon Ormanları'nın derinliklerine tek başına giren, gizemli insan topluluklarıyla yaşam süren Sögüt, Endonezya'nın Sulavesi Adası'nda Hollandalı Ferry Schouten ile tanışıp evlendi.

Motosikletiyle 70 bin kilometre kateden, 6 yılda toplam 100 ülke gezen genç kadın, mola vermek için döndüğü İstanbul'da meme kanseri olduğunu öğrendi.

- Türkiye'yi gezerek insanları kansere karşı bilinçlendiriyorlar

Erken tanıyla yaklaşık 1 yıl önce önce yakalandığı kanseri Türkiye'de eşi Ferry Schouten'in desteğiyle yenen kadın seyyah, kansere karşı kazandığı savaşı anlatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla motosikletiyle bu kez de Türkiye turuna çıktı.

Farklı illere giden Söğüt, eşiyle ziyaret ettiği yerlerde meme kanserine karşı insanları bilinçlendirmek için "Erken Fark Et Sen Kazan" sloganıyla vatandaşlarla bir araya geliyor.

Başlattığı kampanya çerçevesinde Kars'a gelen motosikletli çift, burada vatandaşlarla bir araya gelerek meme kanserinde erken tanı konusunda uyarılarda bulundu.

- "70 bin kilometre yol katettik"

Gülçin Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yaşında dünyayı gezme gibi bir hayalinin olduğunu söyledi.

İş hayatında para biriktirdiğini ancak yoğun iş temposu nedeniyle gezintiye çıkamadığını ifade eden Söğüt, şöyle konuştu:

"Hiç beklemediğim bir anda annemi kaybettim, ondan sonra anladım ki hayat çok kısa. Neyim varsa sattım, topuklu ayakkabılarımı bir kenara bıraktım, beyaz yakayı çıkarttım 30 litrelik küçük bir çantayla Latin Amerikayı keşfetmek için yola çıktım ve 3 yıl orada kaldım. Asya'ya yolculuğa başladığım sırada Endonezya'da eşimle tanıştım ve yollarımızı birleştirmeye karar verdik. Eşim düzenli bir hayattaydı ben ise dünyayı gezen biriydim. Ortak karar verdik dünyayı beraber gezelim, bir farkındalık olsun diye motosikletle gezelim dedik. Eşimle birlikte önce Avrupa sonra Afrika'yı gezdik. 2013 yılından beri yoldayım 5 kıtada gezme şansını yakaladım. En son haritada işaretlerden 100'üncü ülkeyi gördüm ama halen dünyanın yarısı değil. Feryyle birlikte ise 55 ülkeden geçtik 70 bin kilometre yol kat ettik."

Söğüt, iki yıllık Afrika macerasından sonra Türkiye'ye geldiğini ve kansere yakalandığını İstanbul'da öğrendiğini belirterek, doktorların tedavi tamamlanana kadar Türkiye'de kalmasını istediğini dile getirdi.

- "Türkiye seyahatinin ardından dünya turuna devam edeceğiz"

Kanseri yendikten sonra farkındalık oluşturmak amacıyla tekrar yollara düştüğünü aktaran Söğüt, "Şu ana kadar 20 il oldu, Türkiye'de il il köy köy gezmeye çalışıyoruz. Köylerde kasabalarda annelerle, kızlarıyla konuşmaya çalışıyoruz onları kontrol için ikna etmeye çalışıyoruz. Biraz bilinçsiziz uyanıp bununla savaşmamız gerekiyor. O yüzden yoldayız kasıma kadar bunun için il il gezmeye 'Erken Fark Et Sen Kazan' demeye devam edeceğiz. Ondan sonra doktorlarımızın izniyle dünya turundaki rotamıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Söğüt'ün eşi Schouten de Türkiye'de gezerek güzel vakit geçirdiklerini anlattı.

Eşiyle yaklaşık 3,5 yıl önce Endonezya'da tanıştıklarını ve dünya turuna beraber çıktıklarını vurgulayan Schouten, "1 yıldır Türkiye'deyim. İlk başlarda zorlu bir süreç geçirdik ama şimdi yola çıktık, Türkiye'nin tadını çıkartıyoruz. Türkiye inanılmaz güzel. Doğasıyla, tarihiyle bambaşka bir ülke aynı zamanda insanlar inanılmaz iyiler, bizlere kucak açıyorlar." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:22
  1. Gezgin Gülçin Söğüt
  2. Kars
  3. motosiklet

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