0553 313 94 23

Motosikletin çarptığı motosikletli genç öldü

Gaziantep’te motosikletin çarptığı motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Abdurrahman Baydar, hastanede yaşamını yitirdi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:29
Motosikletin çarptığı motosikletli genç öldü

Gaziantep’te motosikletin çarptığı motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Abdurrahman Baydar, hastanede yaşamını yitirdi.


Kaza, geçen Cumartesi günü Bülbülzade Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, Burak Baydar yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Baydar, ağır yaralandı. Yaralı çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç sürücü, yaşamını yitirdi. 5 yıl önce de kaza yaparak yaralandığı öğrenilen Baydar’ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsi işlemleri tamamlanan Baydar’ın cenazesi yakınlarına teslim edildi.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Örtülü veya..
    2. Trezeguet Aston Villa’da
    3. Erdoğan: "Doğu Akdeniz ve Suriye'de..
    4. TİKA'dan Tacikistan'a sağlık desteği
    5. İngilizler Trezeguet transferini..
    6. Bilecik’te Din Görevlileri Toplantısı..
    7. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Macron'a..
    8. Kordsa, ABD'li Axiom Materials'ı satın..
    9. Bakan Koca’dan Gazeteciler ve Basın..
    10. Eski Halk Bankası Genel Müdür..
    11. Almanya'da bileşik PMI, temmuzda..
    12. Bilecik’te “Sosyal Çalışma Programı”..
    13. “İş güvencesiz bir kıdem tazminatı..
    14. AFAD personeline destek personeli..
    15. ABD'de tutuklu bulunduğu cezaevinden..
    16. Düzce’de, beklenen yağış başladı
    17. Türkmen Vali Khojeh: "Dede Korkut..
    18. ‘Göç’ başlıklı 80 bini aşkın habere..
    19. Zayıflamak için başladığı sporda..
    20. Orman işçisi, ormanlık alanda..
    21. Macaristan Büyükelçisinden KAYSO’ya..
    22. İş insanı Bayram’dan 24 Temmuz Mesajı
    23. Ucuz biletle 13 yılda 36 farklı ülke..
    24. Polise ateş eden zanlı: "Alkollüydüm..
    25. Merakı ile başladığı uzun atlama sporu..
    26. Çiğli’de mesai Uğur Mumcu..
    27. Motosikletli kapkaç çetesi havuz..
    28. (Özel) Ümraniye’de trafikte tekme..
    29. Genç judocular Berlin'de tatamiye..
    30. Kuzey Kore, Rus balıkçı gemisine el..
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!