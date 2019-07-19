Motosikletin çarptığı kişi yaralandı Adana'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün motosikletiyle çarptığı bekçi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün motosikletiyle çarptığı bekçi tedavi altına alındı. Namık Kemal Mahallesi Kıyı Boyu Caddesi üzerinde devriye görevi yapan gece bekçileri, plakasız bir motosikletin sürücüsüne ''dur'' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, bekçi Akın Küçük'e çarparak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akın Küçük, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

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