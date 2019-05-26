Motosikleti ile intihar girişiminde bulundu iddiası Bursa’nın İnegöl ilçesinde bunalıma giren bir gencin motosikletini dereye sürerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bunalıma giren bir gencin motosikletini dereye sürerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.



Edinilen bilgiye göre, olay İnegöl’e bağlı Kozluca Mahallesi ile Yeniyörük Mahallesi arasında bulunan derede meydana geldi. 29 yaşındaki Ramazan B. motosikleti ile yolda aşırı hızla ilerledi. İddiaya göre, sürücü Ramazan B. aşırı süratle motosikleti dereye sürerek intihar etmek istedi. Dereye uçan motosikletten savrulan genç, dere kenarına düşerek yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine getirdi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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