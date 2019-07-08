Motosiklete "Cumhurbaşkanlığı" himayesi

ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Cumhurbaşkanlığı himayesine alınmasının sorumluluklarını arttırdığını söyledi.

Başkan Uçar, federasyon binasında AA muhabirine gelecek sene yapılacak organizasyonla ilgili bilgiler verdi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın ikincisini yine Afyonkarahisar'da 6-8 Eylül'de gerçekleştireceklerini anlatan başkan Uçar, "Bu sene daha kapsamlı ve güzel bir organizasyon bekliyoruz. Geçen sene en iyi alt yapı ödülünü aldıktan sonra organizasyon bu sene Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı. Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Cumhurbaşkanlığı himayesine alınması, bizim sorumluluğumuzu iki kat arttırdı. Hem sportif sorumluluk, hem de sosyal anlamda daha iyi bir organizasyon yapma zorunluluğunu bize yüklemiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu tür organizasyonların Cumhurbaşkanlığı himayesine alınması nadiren olan bir şey" diyerek sözlerini sürdüren Uçar, şunları kaydetti:

"Sportif organizasyonların Cumhurbaşkanlığı himayesine alınması geçmişe bakıldığında bir elin parmaklarını geçmez. Bu kapsamda değerlendirilmiş olması bize gurur veriyor. Hem de ülkemizin tanıtımına ne kadar katkı sağlamış olduğumuzun açık bir delili de olmuş oluyor. Geçen seneki başarıdan dolayı Dünya Kadınlar Şampiyonası'nı ve Avrupa Gençler Şampiyonası'nı ilave ettiler. Bu sene katılacak sporcu sayısı da iki katına yükseldi."





- "Daha fazla tanıtım yapmak istiyoruz"





Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, motor sporlarının dünyada en fazla izlenen spor organizasyonları içerisinde ilk beşte yer aldığına dikkati çekti.

Başkan Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanının programına organizasyonun alınacağı ifade edildi. O günkü duruma göre ya startı, ya finişi yada ödül törenini Cumhurbaşkanımız gerçekleştirecek. Bu programlardan bir tanesi gündeme gelecek. Onun forsunun kullanılıyor olması, 'bizim desteğimiz burada vardır' demesi dahi Türk sporu açısından çok çok önemli. Daha fazla tanıtım yapmak istiyoruz."





















