0553 313 94 23

Motosiklete çarpmamak için refüje çarpıp 50 metre takla attı: 4 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 14:40
Motosiklete çarpmamak için refüje çarpıp 50 metre takla attı: 4 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Otomobilde bulunan 2 kişi vatandaşlarca araçtan çıkartıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza güvenlik kameralarınca da saniye saniye kaydedildi.


Kaza, Manavgat-Alanya D-400 karayolu Ulualan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Volkan M.İ.’nin kullandığı 46 AAZ 985 plakalı otomobil, Demirciler Kavşağı’ndaki trafik ışıklarında refüje çarptıktan sonra yaklaşık 50 metre takla atarak yolda ters döndü. Yanmaya başlayan otomobil, çevredeki vatandaşlarca söndürülürken otomobilde sıkışan 2 kişi yine vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.


Kazayı gören vatandaşlar, kazanın ardından otomobilden 2 kadının çıktığını ve diğer yaralıların durumlarına bile bakmaksızın hızla olay yerinden uzaklaştığını belirtti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Volkan M.İ. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Sefa S., olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Diğer taraftan kaza sırasında otomobilde bulunduğu iddia edilen Çiğdem A. ve Pınar K.’nın kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavilerini yaptırdıkları öğrenildi.


Kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Alanya istikametinden gelen otomobilin aşırı hızlı olduğu, kavşakta bekledikten sonra yola çıkan motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırınca refüje çarpıp takla attığı görülüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 14:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    93 düzensiz göçmen yakalandı
    1. 93 düzensiz göçmen yakalandı
    2. Bir babanın en acı anı!
    3. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    4. 1915 Çanakkale Köprüsü Lapseki Keson..
    5. "Suudi Arabistan'ın alimleri idam..
    6. PSG, Tuchel ile devam edecek
    7. Hükümet harekete geçti! Dört koldan..
    8. TSK, Irak'taki PKK hedeflerini vurdu
    9. Tarlasını işlerken 5 bin yıllık tarihi..
    10. Müşteri hizmetlerinin verdiği cevabı..
    11. Afganistan'da sel felaketi: 21 ölü
    12. Tedavi gören çocuklar, acil kan bekliyor
    13. Denizli’de eski sağlık ocağı binasında..
    14. Ankara’da 14. geleneksel ’Birlikte..
    15. Bataklığa saplanan leylek, ölmek..
    16. Manavgat Emniyetinden şehitler için..
    17. Büyükşehir Belediye Erzurumspor,..
    18. MHP’den “Gönül Sofrası” temalı iftar..
    19. Tatbikat dönüşü Barbaros Hayrettin..
    20. Senegalli genç kadın sahur yapıp..
    21. Antalya’da sahte içki operasyonu: 2..
    22. Gözler Dorukhan’da, yönetim beklemede
    23. Bingöllüler iftarda buluştu
    24. Darende İlçe Emniyet Personeli iftarda..
    25. Numune Hastanesi, Acil bölümüne hasta..
    26. Hollandalı Pierre’in ilk Ramazanı
    27. Motosiklete çarpmamak için refüje..
    28. Vali Su, Tarsus Ceza İnfaz Kurumları..
    29. Marcelo’dan transfer cevabı
    30. 118 yıldır birlikte iftar açıyorlar
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
    ABD 4 bin 500 askerle Dedeağaç'a yanaştı!
    ABD 4 bin 500 askerle Dedeağaç'a yanaştı!
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi

    Günün Karikatürü

    25 Mayıs 2019
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı