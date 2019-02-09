Motosikletçiler için yeni bariyer uygulamasına Antalya'dan start verildi

ANTALYA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile, pilot olarak hayata geçirilen "Motorcu Dostu Bariyer Sistemi Uygulaması"ını başlattı.

Bakan Turhan, Milletvekili Sofuoğlu ve beraberindeki motosiklet kullanıcılarıyla Antalya Sarısu piknik alanında bir araya geldi.

Motosikletçilerden Cengiz Sarıaslan ile burada tur atan Turhan, daha sonra grupla birlikte Antalya-Kemer yolundaki Çaltıcak mevkisine geçti. Burada, pilot olarak uygulanan "Motorcu Dostu Bariyer Sistemi Uygulaması"na start veren Turhan, tarih boyunca devletlerin, insanların güvenliği, huzuru ve mutluluğu için olduğunu söyledi.

Tüm icraatların temelinde insanın olduğuna dikkati çeken Turhan, ulaşım ve altyapı hizmetlerinde, vatandaşların can ile mal emniyetini muhafaza etmenin yanında, huzur ve konforunu da en üst düzeyde sağlamak kaygısıyla çalıştıklarını kaydetti.

Motosiklet kazaları kaynaklı kayıp ve hasarları en aza indirmek amacıyla uygulamasını başlattıkları oto-korkuluk sisteminin, bunun örneği olduğuna değinen Turhan, "Birtakım tedbirlerle motosiklet kazalarındaki can ve mal kaybının önüne geçmek, asgariye indirmek, pek çok ülkenin gündeminde olan bir konu. Motosikletler, ülkemizde trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 14'ünü oluşturuyor. 3 milyon civarında motosiklet, yollarımızda seyahat ediyor. Bu araçlar 2017'de gerçekleşen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasında üçüncü sırada yer alıyor. Kazalarda hayatı kaybeden sürücüler içerisinde de motosiklet sürücüleri ikinci sırada." diye konuştu.

- "Motosiklet kazalarında yandan çarpma ilk sırada"

Motosikletlerin karıştığı kazaların detaylı olarak incelenmesi, kaza ve ölüm sebeplerindeki faktörlerin araştırılarak, gerekli tedbirlerin alınmasının büyük önem arz ettiğini anlatan Turhan, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde kazaya karışan toplam taşıtların içerisindeki motosikletlerin oranı yüzde 14. Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki yol ağında ise yüzde 7,5 civarında. Oto-korkuluk bulunan kesimlerde kaza sayısı açısından yüzde 26 ile yandan çarpma ilk sırada. Yüzde 24 ile devrilme, savurulma, takla atma ikinci sırada. Yüzde 22 ile arkadan çarpma üçünü sırada yer alıyor. Ölümler dikkate alındığında ise yüzde 26 yandan ve arkadan çarpma ilk sırada. Yüzde 15 ile engel ve cisimle çarpışma ikinci sırada. Yüzde 13 ile devrilme ve savrulma, takla atma, diğer sebepler takip ediyor. Bu verileri göz önünde bulundurarak çözümler üretmek durumundayız."

- "Motosiklet kazaları genellikle gündüz oluyor"

Motosiklet sahiplerinin Marmara, Ege ve Akdeniz'de özellikle sahil kesimlerinde yoğunlaştığını belirten Turhan, motosiklet kazalarının genellikle düz ve eğimsiz yollarda, çoğunlukla gündüz saatlerinde olduğunu söyledi.

Kazaların hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uyulmamasından kaynaklandığını ifade eden Turhan, trafikte hızın felaket olduğunu söyledi. "Bu kazalara iki ya da daha fazla aracın karıştığı ve kazaların motosiklet sürücüleri açısından daha ölümcül sonuçlar doğurduğu bir gerçek." diyen Turhan, dört tekerlekli sürücüleri, trafikte motosikletli sürücülere karşı daha duyarlı ve dikkatli olmaya davet etti.

Motosiklet sürücülerinin de dikkat etmesi gerektiğini, yolların bir aracın değil herkesin ortak kullanımında olduğunu aktaran Turhan, bakanlık olarak yolların fiziki durumlarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Kazaların sebeplerini titizlikle takip edip, araştırdıklarını vurgulayan Turhan, şöyle konuştu:

"Bazı Avrupa ülkelerinde motosiklet kazalarındaki hasarın azaltılması amacıyla çarpma testleri yapılıyor. Bu konuda teknik standartlar oluşturulmaya çalışıyor. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün sorumluluğundaki yollarda motosiklet kazalarının yoğunlaştığı kesimlerde pilot uygulama başlattık. Mevcut oto-korkulukların açık bulunan alt kısımlarına motosikletlileri koruyucu ek ray parçası monte ederek yapılmaktadır. Çünkü motosiklet kazasında aracından savrulan motosiklet sürücüsü yerde sürüklenirken, oto-korkuluk dikmelerine çarpması sonucu en büyük yaralanmayı ve ölümlü kazaları, bu sebeple yaşadığımızı tespit etmiştik. Bu sistemleri yaygınlaştıracağız."

Turhan, yol ağında oto-korkuluklar için yol güvenlik sistemleri kapsamında birtakım çalışmalar yaptıklarını, motosiklet koruma sistemleri için araştırma geliştirme çalışmaları olduğunu kaydetti.

Söz konusu uygulamayı Kenan Sofuoğlu'nun talebi üzerine iki ay içerisinde başlattıklarını belirten Turhan, ülke genelinde bu uygulamanın yaygınlaşacağını bildirdi.

Turhan, konuşmasının ardından, Vali Münir Karaloğlu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Sofuoğlu ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile yoldaki bariyerlere oto-korkuluğu yerleştirerek, uygulamaya start verdi.