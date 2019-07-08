0553 313 94 23

Motosiklet yayaya çarpı; 3 yaralı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:37
Motosiklet yayaya çarpı; 3 yaralı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan Umut Şen (21) yönetimindeki 11 AAF 575 plakalı motosiklet. Eski Belediye kavşağını geçince yaya kaldırımından yolun karşısına geçmekte olan Hakan Mumcu (17)’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya, araç sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ersin Alan yaralandı. Yaralılar olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samanlığın yandığını öğrenip yola çıktı: 3 yaralı
    1. Samanlığın yandığını öğrenip yola..
    2. Motorine 15 kuruş indirim!
    3. Doğu Anadolu’nun en büyük eğitim bina..
    4. Eski İstihbarat Daire Başkanı Uzun..
    5. Çeşme’de kaza yapan lüks tekneye..
    6. Otomobil ile hafif ticari araç..
    7. (Özel) Bursa’daki patlama anı ile o..
    8. Serinlemek için dereye giren kişi..
    9. Binali Yıldırım’dan, Çankaya Köşkü’nde..
    10. Kırşehir Belediyespor'da Taner Öcal..
    11. Yaya çarparak ölümüne sebep olan..
    12. Motorinde 15 kuruş indirim
    13. Ekonomide düzenlemeler içeren "torba..
    14. Askerlik hayali gerçek oldu
    15. ÖSO ilk zırhlı aracını üretti
    16. Korkuteli’nde kan bağışı standı açıldı
    17. Motosiklet yayaya çarpı; 3 yaralı
    18. 11. Kalkınma Planı TBMM’ye sunuldu
    19. İki otomobil çarpıştı; 1 yaralı
    20. Altıkulaç: “Devrekani için var..
    21. 27. TBMM Başkanı İsmail Kahraman..
    22. Çarptığı kadının ölümüne sebep olan..
    23. Kültür Bakanlığı vazgeçti, Çorum..
    24. Arkadaş kavgası kanlı bitti
    25. YKS 2019 sınav sonuçları açıklandı mı?..
    26. Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan..
    27. Kamyonet ile otomobil çarpıştı; 1..
    28. Isparta’da nefes kesen operasyon,..
    29. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz krizi patlak..
    30. Rus Bakan menemenle tanıştı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’