Motosiklet yarışı faciayla sonlandı Niğde’de motosiklet yarış yapan gençlerin birbiriyle çarpışması sonucu 1’i hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Niğde’de motosiklet yarış yapan gençlerin birbiriyle çarpışması sonucu 1’i hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Kaza Niğde -Kayseri yolu Aktaş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; 16 yaşındaki Ramazan Taş ve arkadaşı Mustafa Zeybek (16), motosikletleriyle yarışa başladı. Yarış esnasında motosikletlerin birbirine çarpması sonucu devrilen motosikletlerden düşen gençler metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum yetkililere bildirildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ramazan Taş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralı ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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