0553 313 94 23

Motosiklet tutkunlarından festival tadında iftar

Erzincan Motosiklet ve Trabzon Motosiklet Kulüplerinin ortaklaşa organizasyonu ile geleneksel olarak gerçekleştirilen iftar programına 9 ilden 300 motosiklet tutkunu katıldı.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:12
Motosiklet tutkunlarından festival tadında iftar

Erzincan Motosiklet ve Trabzon Motosiklet Kulüplerinin ortaklaşa organizasyonu ile geleneksel olarak gerçekleştirilen iftar programına 9 ilden 300 motosiklet tutkunu katıldı.


Erzincan ve Trabzon Motosiklet Kulüplerinin ortaklaşa olarak organize ettiği geleneksel iftar programı bu yıl da Zigana Dağı’nda bir tesiste gerçekleştirildi. Erzincan, Trabzon, Artvin, Rize, Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Elazığ ile bu illere bağlı ilçelerde bulunan motosiklet kulüplerini ve üyelerini katılımı ile geleneksel iftar programının bu yıl 5.si gerçekleştirildi. Düzenlenen iftar yemeğine çevre iller ve ilçelerinden motosiklet kulüp başkanları, üyeleri ve aileleri ile birlikte katıldı. Onlarca motosiklet kulübünün bir araya geldiği programa yaklaşık 300 motosiklet tutkunu katıldı. Gerçekleştirilen program ile ilgili olarak bilgi veren Erzincan Motosiklet Kulübü Başkanı Serkan Akpınar, bu etkinliğin Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesindeki tüm motosiklet gruplarının ve üyelerinin kaynaşmasına, tanışmasına vesile olduğunu söyledi. Manevi duyguların yaşandığı Ramazan ayında motosiklet tutkunlarının iftar sofrasında bir araya geldiğini söyleyen Akpınar, yoğun katılım sağlanarak festival tadında bir iftar programı gerçekleştiğini vurguladı. Trabzon Motosiklet Kulübü Başkanı Musa Altun ise yaptığı konuşmasında; Erzincan ve Trabzon Motosiklet Kulüplerinin öncülüğünde düzenlenen iftar programının 5’incisinin gerçekleştirildiğini söyledi. Bu tür etkinliklerin motosiklet grupları arasında birlik ve beraberliğin yanı sıra bilinçli motosiklet kullanımını artırdığını vurguladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Telekom’dan ‘Sil Süpür’ duyurusu
    1. Türk Telekom’dan ‘Sil Süpür’ duyurusu
    2. Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı..
    3. PTT'de bayram seferberliği
    4. Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür’ün..
    5. Ayasofya'nın sesi kısık ama öfkesi..
    6. Balıkgözünden payitahtın selatin..
    7. Salihli Belediyesinden engelli gence..
    8. Finansal istikrar raporu açıklandı
    9. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın..
    10. Altındağ’da camiler bayrama hazır
    11. Tohum destek ödemeleri ne zaman?..
    12. Minik gıda dedektifleri göreve hazır
    13. Yelkende birer altın ve bronz madalya
    14. (Özel) Organ nakli bekleyenlere çifte..
    15. Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcısı..
    16. Başkan Yüksel belediye personeli ile..
    17. Batı Şeria'daki Filistinliler..
    18. Suç dosyası hayli kabarıktı...Polisten..
    19. Anadolu Güzel Sanatlar Merkezi’nden..
    20. "Sigara içen 5 kişiden birinde akciğer..
    21. KOM kaçakçılara göz açtırmıyor
    22. Bayramlık Çikolata ve Şeker..
    23. Aras Kargo Genel Müdürlüğü’ne Utku..
    24. Karşıyaka’da işgale ‘kaldırım’ çözümü
    25. Yeşilay Erzurum Şubesinden 31 Mayıs..
    26. Alaşehir Belediyesinden bayram..
    27. Dünyaca ünlü hafızlar Eyüpsultan’da..
    28. Yüz binlerce Brezilyalı öğrenci,..
    29. Arçelik Pazarlama'ya EVD şirketi..
    30. (Özel) Şekercilerde bayram..
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    Binali Yıldırım, Nihal Olçok'un 'Kadir Topbaş' eleştirisine cevap verdi!
    Binali Yıldırım, Nihal Olçok'un 'Kadir Topbaş' eleştirisine cevap verdi!

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'