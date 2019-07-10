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Motosiklet tutkunları Musaözünde buluşuyor

Bu yıl 9’uncususu düzenlenecek Eskişehir Musaözü Motofest, 11 Temmuz’da başlayacak.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:02
Motosiklet tutkunları Musaözünde buluşuyor

Bu yıl 9’uncususu düzenlenecek Eskişehir Musaözü Motofest, 11 Temmuz’da başlayacak.


Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin destekleriyle hazırlanan festival, doğa ve motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek. Motosiklet tutkunlarının buluşturacak ve bölgeyi daha yakından tanımasına vesile olacak festivalde, hareketli dakikalar yaşanacak. Kahvaltı ve öğle yemeğinin ücretsiz verildiği kamp alanında, sürücülerin günlük hayata dair ihtiyaçlarını giderebilecekleri alanlar da bulunuyor. Geleneksel hale gelen ve katılımcı sayısı her geçen sene artan Eskişehir parkuruna farklı yaş ve zevkte çok sayıda motorcu katılacak. Bölgenin tanıtımı için çeşitli organizasyonların yapılacağı programda, gerekli güvenlik önlemleri de alınmış durumda. Eskişehir Motosiklet Kulübü, Eskişehir Şimşekler Motosiklet Kulübü ile Eskişehir Kamp ve Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen organizasyon, 14 Temmuz Pazar günü sona erecek.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:02
  1. doğa

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