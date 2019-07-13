Motosiklet tutkunları Eskişehir’de buluştu

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen motosiklet tutkunları, bu yıl 9’uncususu düzenlenen Eskişehir Musaözü Motofest’te bir araya geldi.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin destekleriyle hazırlanan festival, doğa ve motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Eskişehir Motosiklet Kulübü, Eskişehir Şimşekler Motosiklet Kulübü ile Eskişehir Kamp ve Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen organizasyonda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Motosiklet tutkunlarının buluşturan ve bölgeyi daha yakından tanımasına vesile olan festivalde, heyecanlı dakikalar yaşandı. Geleneksel hale gelen ve katılımcı sayısı her geçen sene artan Eskişehir parkuruna farklı yaş ve zevkte 2 bine yakın kişi katıldı. Kahvaltı ve öğle yemeğinin ücretsiz verildiği kamp alanında, sürücülerin günlük hayata dair ihtiyaçlarını giderebilecekleri alanlar da bulunuyor. Gerekli güvenlik önlemlerinin de alındığı festival, yarınki programların ardından sona erecek.