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Motosiklet ticari araca çarptı: 1 yaralı

Bursa’da kavşaktan dönmek isterken otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:36
Motosiklet ticari araca çarptı: 1 yaralı

Bursa’da kavşaktan dönmek isterken otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, Bursa’da Gökdere Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Setbaşı istikametine seyir halinde olan Ahmet Polat idaresindeki ticari araca, Mehmet Gülmez’in kullandığı 16 NTL 12 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havalanan Gülmez, yola savrularak kanlar içerisinde kaldı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Gülmez’e ilk müdahaleyi yaparken, polis de çevrede güvenlik tedbiri aldı. Mehmet Gülmez sağlık ekiplerince Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ticari araç sürücüsü Ahmet Polat, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:36
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